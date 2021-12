Insatisfait des livraisons d’Ottawa, Québec achète des millions d’autotests

Neuf contrats de gré à gré pour des autotests, totalisant 86 millions de dollars, sont apparus jeudi dans le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec. C'est la compagnie pharmaceutique Roche qui obtient la plus grosse partie de la commande.

D'après l'avis d'un industriel du secteur, que nous avons sollicité, le coût unitaire d'un test pour un achat de gros d'un gouvernement pourrait avoisiner les 6 ou 7 $. Avec sa commande, le Québec pourrait ainsi recevoir au moins 12 millions de tests rapides.

C’est dommage que ce soit fait dans l’urgence , réagit l'économiste et professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, Roxane Borgès Da Silva.

« Mieux vaut tard que jamais, mais ça aurait été intéressant d’avoir ces tests en grand nombre avant la vague et pas en plein milieu de cette immense vague. » — Une citation de Roxane Borgès Da Silva, professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal

On ignore quand le Québec recevra cette commande.

Le fédéral est trop lent, selon Québec

La province est loin d'avoir reçu la totalité des 10 millions d'autotests qu'elle a demandés à Ottawa afin que son approvisionnement reflète son poids démographique dans le Canada.

Environ trois millions de tests devraient être distribués aux citoyens au cours des prochains jours. Dès qu'il y a des arrivages, les autotests sont tout de suite livrés aux pharmaciens.

Malgré tout, les boîtes de cinq tests s'envolent dans le temps de le dire et beaucoup de Québécois n’en ont pas encore obtenu.

Selon nos informations, le gouvernement Legault compte faire savoir au fédéral qu’il est insatisfait de la vitesse d’approvisionnement de la province.

Sauf qu’à Ottawa, le gouvernement Trudeau a une autre lecture de la situation. Contrairement à des provinces comme l’Ontario, l’Alberta ou la Saskatchewan, le Québec a attendu des mois avant de faire usage de ses réserves de tests rapides et il aurait trop tardé avant de réclamer sa part des achats fédéraux.

Le pharmacien gagne 10 $ à chaque fois qu'il donne une boîte Une communication de la Régie de l'assurance maladie du Québec (Régie de l'assurance maladie du Québec RAMQ ) adressée aux pharmaciens propriétaires révèle que la rémunération prévue pour l'acte de distribuer une boîte d'autotests à un client est de 10,03 $. Les tests de détection rapide sont fournis gratuitement par le gouvernement aux pharmacies par l'intermédiaire de grossistes dont la marge de profit est établie à 6,5 % de l'autotest. La Régie de l'assurance maladie du Québec RAMQ rembourse cette marge grossiste aux pharmaciens.

Québec aussi insatisfait des livraisons de vaccins

Selon nos sources, le gouvernement Legault aimerait aller encore plus vite pour administrer une troisième dose aux Québécois, mais se sent ralenti par les approvisionnements du fédéral.

Les données d'Ottawa démontrent que la réserve centrale de vaccins du Canada a fondu dans les dernières semaines, après avoir alimenté les provinces.

« On a assez de doses de rappel pour les adultes et assez de vaccins pour que les enfants de plus de 5 ans puissent recevoir leur première dose », a déclaré le premier ministre du Canada Justin Trudeau, le 20 décembre.

On a demandé à nos homologues fédéraux de nous assurer que le plus rapidement possible, on ait d'autres Pfizer qui vont nous arriver , a dit le ministre de la Santé Christian Dubé, lors du point de presse de mercredi, tout en affirmant vouloir rassurer les Québécois : On ne manquera pas de vaccin, même en augmentant la capacité que l'on fait .

Le Québec dispose aujourd'hui d'environ deux millions de vaccins, selon les données du ministère :

850 000 doses de Moderna

950 000 doses de Pfizer

350 000 doses du vaccin pédiatrique de Pfizer

Ces doses permettent de poursuivre la campagne de vaccination , dit Robert Maranda, porte-parole du ministère de la Santé du Québec. Le fédéral nous assure avoir toutes les doses nécessaires si le Québec avait besoin d’en obtenir davantage.

Le gouvernement admet cependant que des Québécois pourraient recevoir une troisième dose de Moderna au lieu du Pfizer, mais que cela n'aura aucune conséquence puisque les deux vaccins, semblables, sont interchangeables.