Ontario : les grands disparus de 2021

Le premier ministre Bill Davis, ici avec son épouse Kathleen, a annoncé sa démission le 8 octobre 1984. Photo : La Presse canadienne / Bill Becker

Bill Davis

Bill Davis a été élu député conservateur provincial en 1959, a été ministre de l’Éducation de 1962 à 1971, puis premier ministre jusqu’en 1985, après quoi il s’est consacré à la pratique du droit. Il a contribué notamment à la création du système des collèges communautaires et à celle de TVOntario, ainsi qu’à la fusion des conseils scolaires. Sur la scène fédérale, il a appuyé le projet de rapatriement de la Constitution de Pierre Elliott Trudeau et l’inclusion de la Charte canadienne des droits et libertés.

Walter Gretzky salue les spectateurs lors d'un match entre les Sabres et les Maple Leafs à Toronto en janvier 2017. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Walter Gretzky

Père de Wayne et influence considérable dans la formation de la mégastar, Walter Gretzky était lui-même un mordu de hockey qui n’est pas parvenu à faire carrière en dépit de sa passion et de sa détermination. Wayne Gretzky croit que l’approche de son père à l’entraînement a fait de lui le champion et meilleur pointeur de l’histoire de la LNH qu’il est devenu.

Françoise Landry en mode grand nettoyage avec ses gants et sa veste fluorescente. Photo : Fleur-Ange Lamothe

Françoise Landry

L'infatigable Françoise Landry a nettoyé pendant des décennies les terrains de sa petite ville de Smooth Rock Falls, dans le Nord de l’Ontario. Cette mission que s’était donnée l’ancienne enseignante lui a valu plusieurs honneurs, dont la Médaille du souverain pour les bénévoles de la gouverneure générale du Canada. Elle a aussi mené à la création d’une journée de service communautaire à Smooth Rock Falls, le 7 juin.

La sénatrice Josée Forest-Niesing lors de son assermentation le 16 octobre 2018. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Josée Forest-Niesing

La sénatrice indépendante Josée Forest-Niesing avait pratiqué le droit et aussi été juge à la Cour des petites créances avant d’être nommée à la Chambre haute par Justin Trudeau. Parallèlement à sa carrière en droit, elle avait siégé à plusieurs conseils d’administration et oeuvré bénévolement au sein d’organisations comme la Galerie d’art de Sudbury, le Carrefour francophone de Sudbury et de l'Université de Sudbury.

Réjean Lamy s'est dévoué pour le hockey à Smooth Rock Falls, pendant des décennies. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Réjean Lamy

La vie de Réjean Lamy a été intimement liée à l’évolution du hockey amateur à Smooth Rock Falls. Il a été gérant de 1952 à 1992 de l’aréna qui porte aujourd’hui son nom. Homme dévoué, M. Lamy se dévouait à l’aréna après sa journée de travail à l’usine et n’hésitait pas à partager ses connaissances avec qui voulait bien apprendre.

Rita Letendre Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Rita Letendre

L’artiste d’origine québécoise et abénakise Rita Letendre a vécu en France, en Italie, en Israël et aux États-Unis avant de s’installer à Toronto en 1970. Elle a côtoyé les Automatistes et Paul-Émile Borduas et pris part à l’exposition La matière chante. Les grandes toiles de faisceaux lumineux colorés sont devenues sa signature. En 2017, le Musée des beaux-arts de l'Ontario lui a consacré une grande exposition rétrospective.

Nicole Guertin, copropriétaire de l'auberge Les Suites des Présidents, était très engagée dans la promotion du tourisme. Photo : Jocelyn Blais/Les Suites des Présidents

Nicole Guertin

Infirmière de formation, Nicole Guertin a travaillé en santé communautaire. À cette époque, elle a milité pour la création du Centre de santé communautaire à Kapuskasing et du Groupe des infirmières et infirmiers francophones de l’Ontario. Le chapitre suivant de sa carrière s’est déroulé dans le secteur touristique du nord de la province, que ce soit à la tête de Direction Ontario ou comme fondatrice de l’auberge Les Suites du Président.

Tony Esposito salué par les partisans des Blackhawks lors d'un congrès à Chicago. Photo : Associated Press / Charles Rex Arbogast

Tony Esposito

Originaire de Sault-Sainte-Marie, Tony Esposito est considéré comme l'un des plus grands gardiens de but de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Après une saison avec le Canadien de Montréal, il a passé le reste de sa carrière avec les Blackhawks de Chicago. Il a remporté à trois reprises le trophée Vézina, a été lauréat du trophée Calder et champion de la Coupe Stanley en 1969.

Christopher Plummer signe des autographes sur le tapis rouge du gala des prix Gémeaux à Toronto en mars 2017. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Christopher Plummer

Né en Ontario, Christopher Plummer a grandi à Montréal, où il a découvert la littérature, la danse et le théâtre. En 1965, il a été la vedette du film La mélodie du bonheur, dans lequel il donnait la réplique à Julie Andrews. Fort d’une carrière de 70 ans qu’il a menée au théâtre, à la télévision et au cinéma, il obtient son premier Oscar à 82 ans pour son rôle de soutien dans Les débutants.

Après une carrière en radiodiffusion, Claude Hurtubise a été très engagé auprès des personnes âgées. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Claude Hurtubise

Après une carrière à Radio-Canada qui l’a mené de Windsor à Vancouver, Claude Hurtubise a quitté la direction de la station CBON pour prendre sa retraite et s’engager comme bénévole au sein de la francophonie sudburoise. Il a notamment fondé la troupe de théâtre amateur du Centre de santé communautaire du Grand Sudbury et présidé l’Université du troisième âge, toujours à Sudbury.

Mel Lastman célèbre sa victoire à la mairie de Toronto le 13 novembre 2000. Photo : La Presse canadienne / KEVIN FRAYER

Mel Lastman

Personnage coloré, Mel Lastman a été un homme d’affaires et maire de North York pendant une vingtaine d’années avant de devenir le premier maire de la mégaville de Toronto, après les fusions municipales en 1998. Au cours de ses années au pouvoir, il a fait la manchette pour certaines gaffes notoires et pour avoir appelé l’armée en renfort quand Toronto a été paralysé par les tempêtes de neige en 1999.

L'Ontario a franchi en novembre 2021 le cap des 10 000 morts de la COVID-19. Photo : CBC/Evan Mitsui

Les victimes ontariennes de la COVID-19

À la fin de novembre, l’Ontario a franchi le triste seuil des 10 000 morts depuis le début de la pandémie. Les personnes âgées étaient surreprésentées parmi les victimes, 40 % des décès étant survenus dans les foyers de soins de longue durée. Entre la première et la quatrième vague, l’âge médian des victimes était toutefois à la baisse.