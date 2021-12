Fondaction affiche un rendement de 6,5 % en six mois

Pour la période de 12 mois terminée le 30 novembre, le fonds de travailleurs a procuré un rendement annuel de 17 %. Le rendement ne tient pas compte des crédits d'impôt de 30 % sur les premiers 5000 $ cotisés annuellement.

os résultats financiers démontrent à nouveau que le rendement passe par des investissements qui s'inscrivent dans la transformation vers une économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante , commente Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction, dans un communiqué.

Au cours du deuxième semestre, les investissements en capital de développement ont procuré un rendement brut de 10,4 %. Les autres investissements ont généré un rendement brut de 4,9 %.

Durant cette période de six mois, plus de 14 000 personnes ont rejoint Fondaction, portant le nombre d'actionnaires à plus de 194 600. Les émissions d'actions ont atteint 220,1 millions $. L'actif net, pour sa part, a augmenté de 380,3 millions $, pour s'établir à 3,34 milliards $, en date du 30 novembre 2021.

Le portefeuille de Fondaction compte 188 entreprises et 87 fonds. Au cours du semestre, le fonds des travailleurs a déployé 160,3 millions $ auprès de 15 nouvelles entreprises et de 10 nouveaux fonds.

Rappelons que Fondaction a suspendu, lundi dernier, la possibilité de cotiser au fonds par un versement unique. La cotisation par versement périodique est toujours disponible.