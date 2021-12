Vague de froid : la C.-B. offre plus de places en centres de réchauffement temporaires

La Colombie-Britannique augmente le nombre de places en centres de réchauffement temporaires et dans les refuges d'intervention en cas d'intempéries afin d’aider les personnes en situation d’itinérance à survivre aux épisodes de froid extrême qui pourraient s’abattre sur la province. Une vague de froid est d’ailleurs attendue à partir du 24 décembre, selon Environnement et Changements climatiques Canada.

Ces places s'ajoutent aux 2250 déjà existantes dans des refuges permanents en Colombie-Britannique.

Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth a indiqué lors d’un point de presse que plus de 1500 places d'hébergement temporaire et près de 360 places d'hébergement en cas de conditions météorologiques extrêmes ont été créées dans la province.

Une augmentation de 25 % par rapport à l'an dernier qui permet à la province d'assurer la sécurité des personnes sans-abri alors qu’une vague de froid s’annonce en Colombie-Britannique.

Selon Environnement et Changement climatique Canada, une série de fortes tempêtes qui se heurteront à l'air froid de l'Arctique vont apporter des périodes de neige et de poudrerie, de pluie verglaçante et de températures glaciales dans de nombreuses régions de la Colombie-Britannique jusqu'au 1 er janvier.

Plus d’une centaine de places créées à Vancouver

Jeudi, la Ville de Vancouver a indiqué par voie de communiqué que jusqu'à 101 places additionnelles ont été créées dans des centres de réchauffement temporaires. Ces derniers sont activés lorsque le mercure affiche -5° C ou moins, ou encore quand le refroidissement éolien est de -5 ou moins.

La Ville précise que les places dans les centres de réchauffement sont ouvertes à tous, y compris aux personnes qui ont des animaux de compagnie. Elle précise qu’en plus de bénéficier d’un abri au chaud, cela permettra aux personnes en situation d'itinérance de profiter également de boissons chaudes et de collations.

Où trouver les centres de réchauffement? Powell Street Getaway (528 Powell Street) : ouvert tous les jours de 21 h à 7 h

(528 Powell Street) : ouvert tous les jours de 21 h à 7 h Odd Fellows Lodge (1443 W 8 e Avenue) : ouvert tous les jours de 22 h à 8 h

(1443 W 8 Avenue) : ouvert tous les jours de 22 h à 8 h Centre communautaire Britannia (Gym D) (1661 Napier Street) : ouvert le 24 et 25 décembre de 20 h à 8 h et le 26 décembre de 20 h à 6 h 30

(Gym D) (1661 Napier Street) : ouvert le 24 et 25 décembre de 20 h à 8 h et le 26 décembre de 20 h à 6 h 30 Centre communautaire de l'ouest de la ville (870, rue Denman) : ouvert les 24 et 25 décembre de 23 h à 9 h

Alors que les cas de COVID-19 bondissent dans la province, la Ville assure que des mesures sont mises en place pour éviter la propagation du virus au sein de ses espaces. Entre autres, le port du masque y est obligatoire et ils seront fournis gratuitement à ceux qui n'en ont pas.

Toutefois, les personnes qui s’y présenteront n’auront pas besoin de fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 pour accéder aux centres chauffés, car les services sociaux ou de santé fournie aux personnes dans le besoin sont exemptés de l’ordonnance sur les rassemblements et les événements annoncés par les responsables de la santé publique lundi.

De plus, 109 places ont été créées dans des refuges d'intervention en cas d'intempéries. Ils pourront accueillir les personnes sans-abri lorsqu'il y a du grésil ou de la pluie verglaçante, des accumulations de neige et/ou des températures égales ou inférieures à 0 °C, ou un refroidissement éolien de 0 ou moins, explique la municipalité.

Où trouver les refuges d'intervention en cas d'intempéries ? Centre de services aux jeunes Directions (1138 Burrard Street) : ouvert de 22 h à 7 h

(1138 Burrard Street) : ouvert de 22 h à 7 h Tenth Church (11 10 e Avenue W au croisement de la rue Ontario) : ouvert de 21 h 30 à 9 h

(11 10 Avenue W au croisement de la rue Ontario) : ouvert de 21 h 30 à 9 h Cascades Church (3833 Boundary Road, côté ouest de Boundary) : ouvert de 21 h 30 à 9 h

(3833 Boundary Road, côté ouest de Boundary) : ouvert de 21 h 30 à 9 h Centre Evelyne Saller (320 rue Alexander) : ouvert de 23 h à 7 h 30 (dernière admission à 1 h)

(320 rue Alexander) : ouvert de 23 h à 7 h 30 (dernière admission à 1 h) YMCA Langara (282 W 49 e Avenue, côté sud ) : ouvert de 20 h à 8 h

(282 W 49 Avenue, côté sud ) : ouvert de 20 h à 8 h Bud Osborn EWR (27 West Hastings Street) : ouvert de 19 h 30 à 7 h 30

Les personnes à la recherche d'un refuge peuvent appeler le 2-1-1 pour vérifier la disponibilité ou trouver une liste complète des refuges en ligne.

D’autres espaces où s’abriter en cas de températures extrêmes

Les centres communautaires, les bibliothèques publiques et d'autres bâtiments publics sont également disponibles pendant leurs heures d'ouverture en tant qu'espaces où les gens peuvent entrer pour se réchauffer.

En prévision des températures négatives et de la neige potentielle, la Ville de Vancouver dit être en train de coordonner un plan d’intervention en cas de neige ou de glace. Dès jeudi soir, les routes essentielles, les artères principales, les routes utilisées par les autobus, les ponts et les 15 pistes cyclables et sentiers les plus utilisés ont été traités avec du sel de déneigement.

Mike Farnworth rappelle également à tous les Britanno-Colombiens, qu'ils soient en situation d'itinérance ou non, de prendre des précautions individuelles pour rester en sécurité, notamment en vérifiant les prévisions météorologiques et les fermetures de routes et en préparant des trousses d'urgence en cas de pannes de courant.