La mise en vente de terrains dans un boisé inquiète à Sherbrooke

Nombreux sont les citoyens de Lennoxville qui empruntent les sentiers de randonnée dans le boisé Ascot-Lennox. Même si les citoyens se sont approprié les lieux, l’intégrité du boisé est loin d’être garantie. Plusieurs sentiers sont en effet aménagés sur des terrains privés, dont plusieurs sont maintenant à vendre.

Le conseiller municipal du secteur Claude Charron a été témoin des réactions à la suite de la publication de mise en vente des terrains.

« J'ai eu des téléphones aussitôt que cette annonce est sortie. » — Une citation de Claude Charron, conseiller municipal du district de Lennoxville

Il souhaite que la municipalité trouve une manière de protéger le boisé. Pérenniser le boisé pour le peuple, ce serait bien, mais c'est quand même des projets à longue haleine. Au point de vue financier aussi, c'est toujours un défi.

La mairesse veut une meilleure protection des milieux naturels

La mairesse de Sherbrooke Évelyne Beaudin assure quant à elle qu'elle agira pour assurer une meilleure protection des milieux naturels, dont le boisé Ascot. Ce qu'on voudrait, c'est qu'à la fois par l'approche réglementaire puis par l'approche de la fiscalité, inverser le paradigme pour que ce soit plus attrayant, plus payant, plus facile de revitaliser que de déboiser.

Elle souhaite aussi que la Ville joue davantage un rôle de promoteur. Des sommes ont d’ailleurs été prévues au budget pour faire l'acquisition de terrains afin de protéger des espaces verts ou de construire des logements abordables.

« En ce moment, les personnes qui décident beaucoup du développement de notre ville, ce sont les promoteurs. Puis on veut que la Ville reprenne le contrôle sur son territoire pour que le développement se fasse vraiment à l'image des besoins de la population. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

La stratégie d'acquisition devrait se préciser avec l'adoption future d'un plan nature par la Ville. Un tel plan est réclamé depuis une dizaine d'années par le Conseil régional de l'environnement Estrie, souligne Jacinthe Caron, sa directrice.

Le plan nature, son rôle, c'est d'aller cibler c'est quoi les milieux dont l'intérêt écologique est le plus fort. Quels sont les terrains que si on ne les préserve pas, on risque d'avoir des pertes importantes au niveau de la protection de nos milieux naturels. Évidemment, ce ne sera pas possible d'acquérir tous les milieux naturels à Sherbrooke. Ce n'est pas possible financièrement, mais c'est sûr que c'est une excellente nouvelle que la Ville souhaite acquérir des terrains à des vues de conservation , indique-t-elle.

Plusieurs promoteurs actifs de Sherbrooke voient d’un bon œil l’implication de la Ville, qui selon eux, peut agir en complémentarité avec le privé.

Avec les informations de Thomas Deshaies