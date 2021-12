Plutôt que d’ajouter un autre palmarès des meilleurs disques de 2021 à tous les autres sempiternels palmarès de fin d’année, j’ai plutôt décidé vous présenter des histoires inspirantes et des artistes qui ont marqué 2021 dans le monde de la musique québécoise. Le tout est suivi d’une liste de coups de cœur sans prétention. Des trucs que j’ai aimés et que j’aimerais que vous aimiez aussi. Ça fait beaucoup d’amour, ça.

L’histoire de l’année

L’histoire la plus incroyable de l’année appartient au rappeur montréalais Skiifall, dont trop peu de personnes ont entendu parler au Québec. Originaire de l’île de Saint-Vincent, dans les Caraïbes, il s’est installé à Montréal avec sa famille au cours de sa jeunesse. Il a d’ailleurs fait ses premières armes au studio NBS (No Bad Sound), créé à l’initiative de La maison des jeunes de la Côte-des-Neiges.

Il a lancé son premier simple, Ting Tun Up, en novembre 2020. La pièce a attiré suffisamment d’attention – ou l’attention des bonnes personnes – pour que l’une des personnalités les plus influentes de la mode des dernières années s’intéresse à sa musique. Je parle ici de Virgil Abloh, fondateur de Off-White et directeur artistique chez Louis Vuitton. C’est également l’ex-directeur artistique de Kanye West.

Au printemps dernier, on a appris qu’Abloh préparait une série de vêtements Louis Vuitton en collaboration avec la NBA. Grosse, immense, collab. Pour appuyer la campagne publicitaire vidéo de cette collaboration, Abloh a lui-même sélectionné Ting Tun Up, de Skiifall. Pour le rappeur encore peu connu, ça a été une explosion. La BBC a fait jouer sa musique. L’Angleterre a particulièrement apprécié son style, de sorte qu’il s’y est rendu pour donner des spectacles pendant l’automne. Début août, le jeune homme a lancé un minialbum, WOIIYOIE TAPES Vol. 1, qui est venu confirmer son talent. Le 10 décembre, il a dévoilé une pièce en collaboration avec les génies torontois de Badbadnotgood, laissant entrevoir une autre grosse année en 2022. Le 17 décembre, Skiifall et Badbadnotgood ont rempli le MTelus.

En plein pendant l’ascension de Skiifall, Virgil Abloh s’est éteint, le 28 novembre, des suites d’un cancer qu’il combattait secrètement depuis plusieurs années. Sa collaboration Louis Vuitton x NBA est donc l’une de ses dernières créations et sa sélection de la musique de Skiifall, l’un de ses derniers gestes d’influence sur le monde culturel.

L’album de l’année

La palme de l’album de l’année revient au groupe Choses Sauvages qui a lancé son disque II, suite attendue de son premier effort, au milieu de l’automne. Son sens du groove absolument contagieux demeure la force majeure de cet album, mais on y retrouve aussi des expérimentations musicales audacieuses qui peuvent rappeler la new wave (la référence rythmique et mélodique à On ne peut pas tous être pauvres de Yves Jacques est probablement volontaire sur le premier simple, Chambre d’écho), la no wave new-yorkaise de James Chance and The Contorsions, la post-punk de Joy Division et même la répétition hypnotique du krautrock de NEU!. Sans oublier la base disco et les éléments d’électrofunk des années 80 qui agrémentent le tout.

Les membres du groupe Choses Sauvages Photo : Site web de Choses Sauvages / Xavier Cyr

Cette liste de références est à la fois invraisemblable et potentiellement fort rebutante. Parce que plusieurs de ces styles musicaux sont plutôt difficiles d’approche. Mais c’est là tout le génie de Choses Sauvages : le groupe arrive à rendre ça cohérent et tout à fait charmant, immanquablement dansant.

Choses Sauvages a un son. Un son unique qui se situe quelque part entre disco et art rock. De surcroît, Félix Bélisle, le chanteur, a une belle plume, mais aussi une présence scénique hautement charismatique qui me rappelle étrangement Iggy Pop. Bref, réussir à faire danser le commun des mortels tout en séduisant les esprits les plus critiques, c’est un tour de force absolu. Hubert Lenoir s’est approché de cette ligne mince aussi avec Pictura de ipse : musique directe, mais il est tombé du côté artistique déroutant un tantinet plus que Choses Sauvages, ce qui place le groupe en deuxième position de mon palmarès des albums québécois de l’année.

La révélation de l’année

2021 a été l’année d’émergence de Super Plage et de toute sa gang. Certaines personnes diront que c’était peut-être davantage en 2020, parce qu’il a lancé deux albums au cours de cette année-là, mais c’est le deuxième, intitulé tout simplement II, paru en novembre 2020, qui a fait le plus de vagues au cours de l’année. Le groupe a ensuite sorti un troisième album, Électro-vacances, en septembre 2021.

Super Plage est le remède parfait à la lourdeur de la pandémie et aux quatre murs du confinement. Il nous a offert l’évasion musicale parfaite avec ses chansons électro discoïdes laquées de synthés des années 80, des rayons de soleil et des collabs rafraîchissantes. Super Plage, c’est l’antidote à la morosité dont on avait besoin – et dont on pourrait avoir encore besoin au cours des prochaines semaines...

C’est un gars qui se présente sur scène avec ses lunettes de soleil et son peignoir coloré pour installer des vibes ensoleillées. Avec lui vient une panoplie d’artistes, dont Meggie Lennon qui s’est également fait remarquer cette année avec son album de dream pop Sounds From Your Lips, mais aussi Virginie B, Georgette, Pilou, San James, Xela Edna, Laurence Camille, Mélanie Venditti… On compte aussi une collaboration avec Le Couleur. Bref, c’est une nouvelle famille musicale ultrafraîche et chaude à la fois qui vient d’émerger et qui promet énormément.

À surveiller

Nicholas Craven, le concepteur rythmique (beatmaker) originaire de Gatineau, a connu une explosion assez phénoménale en cette fin d’année 2021.

Le 15 octobre, il a lancé 1000 Mile Stare, une chanson dont il a produit la partie rythmique pour le rappeur américain Roc Marciano. Ce vétéran new-yorkais a travaillé avec Busta Rhymes, qui a impressionné Questlove et qui est surveillé par Jay-Z.

Le 5 novembre, son ami D-Track, originaire aussi de Gatineau, a sorti un album entièrement produit par Craven. Parmi les personnalités invitées sur l’album se trouve Akhenaton d’IAM, rien que ça.

Puis le 4 décembre, on a appris que Craven a également participé au nouvel album du rappeur Mach-Hommy, intitulé Balens Cho. Mach-Hommy fait aussi partie de la liste des recrues à surveiller de Jay-Z. Il vit au New Jersey, mais il a de profondes racines en Haïti.

On venait aussi tout juste d’entendre Mach-Hommy dans une chanson de Kaytranada avant que Balens Cho ne paraisse.

Le site spécialisé en musique Pitchfork a donné une note de 8,1 au disque. Fort. Et malgré le fait qu’il vient tout juste de sortir, Balens Cho se trouve déjà sur quelques listes des meilleurs albums de l’année de médias américains.

Nicholas Craven est un spécialiste d’un style de rythmes rap très particulier avec lequel je suis en train de tomber amoureux et qui devient de plus en plus populaire aux États-Unis. On appelle ça des drumless beats (sans batterie), tout simplement parce que les producteurs comme Craven n’ajoutent pas de son de batterie par-dessus leurs échantillonnages sonores, comme il a toujours été coutume de le faire dans le rap. Tout repose sur la sélection adroite et savoureuse d’un échantillon musical et sur les manières de le découper pour créer un rythme. Craven y arrive en pigeant dans des sonorités soul et jazz, langoureuses, profondes et chaudes.

Mon ami journaliste spécialisé en hip-hop Antoine-Samuel Mauffette Alavo place Nicholas Craven au sommet de sa liste des beatmakers de l’année et j’abonde dans le même sens.

La liste de mes albums québécois coups de cœur de 2021 (dans aucun ordre particulier)

Rock – Folk

Vanille - Soleil ’96

Lumière - AMIESAMOUR

Efy Hecks - Somnifère

Alex Burger - Sweet Montérégie

Pataugeoire - Pataugeoire

Bon Enfant - Diorama

Julie Doiron - I Thought of You

Blaze Velluto collection - We Are Sunshine (paru en novembre 2020)

Rap – hip-hop

Connaisseur Ticaso - Normal de l’Est

Jam - Bettta

Petite Papa - ‘tites cocottes

Lary Kidd - Vulgaire démonstration d’ignorance

Eman - 1036

KNLO - Sac à surprise

Eman et GENERICTM - Jefferson Chief

Entre rap, pop et électro

Blanc Manger - Discoït

Lova - EP3

Planet Giza - Don’t Throw Rocks at the Moon

Kaytranada - Intimidated

Gayance - No Toning Down

Chiiild - Hope for Sale

Pop – R'n'B – néo-soul