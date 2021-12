Pendant le temps des Fêtes, un certain délestage est toujours instauré dans les établissements de santé. Les opérations non urgentes sont en effet limitées afin de pouvoir accorder des vacances aux travailleurs.

Avec la pandémie, la réalité est plus compliquée. Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS assure toutefois être en mesure d'offrir toutes les opérations essentielles et oncologiques nécessaires. L'établissement de santé indique vouloir tout faire pour que les patients qui ont besoin de soins urgents soient pris en charge rapidement.

Ce but pourrait impliquer de déplacer les ressources disponibles. Une infirmière qui travaille dans un département X, mais a de l'expérience aux soins intensifs, pourrait par exemple y être temporairement déplacée si la pression devient trop forte.

Le ministère de la Santé établit quatre niveaux pour les opérations de délestage. Plus le nombre de patients hospitalisés en raison de la COVID est élevé, ou plus le réseau de la santé s’attend à recevoir de patients atteints du virus, plus le niveau monte. Jeudi après-midi, le CIUSSS a indiqué se préparer à passer du niveau 3 au niveau 4, le plus élevé.

La coordonnatrice des soins intensifs et de la traumatologie Madeleine Ducharme parle d'une situation préoccupante, mais toujours sous contrôle. Comme son personnel est épuisé, elle demande la coopération du public.

Essayez d’éviter des accidents, oui dans la mesure du possible, mais il y en aura quand même. Si on peut éviter d’attraper la COVID, ça, je pense que ça pourrait nous aider beaucoup, car un patient qui a la COVID qui est aux soins intensifs va monopoliser au moins une infirmière par quart de travail, et des fois un peu plus selon à quel point il est instable , explique-t-elle.

« Pour d’autres types de pathologie, on est capables de confier deux patients de soins intensifs à une infirmière, et souvent, ce patient-là va juste rester quelques heures [...]. Le patient qui a la COVID qui vient aux soins intensifs, il reste des semaines. » — Une citation de Madeleine Ducharme, coordonnatrice des soins intensifs et de la traumatologie au CIUS de l'Estrie - CHUS

Mme Ducharme souligne aussi que les patients qui sont hospitalisés aux soins intensifs sont en vaste majorité des personnes non vaccinés.

Des rencontres avec les syndicats

Des rencontres ont déjà eu lieu entre la direction du CIUSSS et les syndicats quant aux éventuelles opérations de délestage.

De nombreux travailleurs de la santé sont atteints de la COVID, et la pression est grande sur ceux qui restent. L'établissement tente de respecter les congés des Fêtes, mais il n'est pas exclu que des employés soient rappelés au travail si les besoins sont trop grands. Ces retours se feront d’abord sur une base volontaire.

On souhaite qu’on puisse donner du répit à nos membres et qu’il n’y ait pas de mesures obligatoire de mise en place. C’est un peu le discours qu’on a eu hier auprès de l’employeur, que l'on comprend la situation, mais qu’en même temps, on a des membres qui ont besoin de repos et de voir leur famille , indique la présidente du Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l’Est Sophie Séguin.

On souhaite qu’il y ait le moins de changements possible au niveau des horaires des employés, et le moins de déplacements possible en lien avec le nombre d’hospitalisations , ajoute-t-elle.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau