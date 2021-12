Comment composer psychologiquement avec la désorganisation durant les fêtes?

La psychologue et conférencière Rose-Marie Charest répond à quelques questions.

Comment jongler avec le stress face aux annonces du gouvernement?

Le bien-être psychologique, c’est à la rencontre entre ce qu’on est comme personne et ce qui se passe à l'extérieur de nous, notre environnement. Tout le monde ne vit pas la même chose actuellement. Les annonces d’hier [mercredi] ont été plus ou moins restrictives pour les individus selon leurs attentes, leur plan et leur projet. Tout le monde n’a pas la même sensibilité, degrés d’anxiété par rapport aux choses qu’on ne contrôle pas , indique-t-elle.

« La première chose, c’est qu’il faut reconnaître les différences d’une personne à l’autre. » — Une citation de Rose-Marie Charest, psychologue et conférencière

Donc, pour bien demeurer dans de bonnes relations avec des gens, il faut d’abord reconnaître que ça se peut que l’autre ne réagisse pas de la même manière que moi et que l’autre ait besoin d’une aide dont je n’ai pas besoin.

Pour une personne sociable, comment satisfaire ce besoin de recevoir des gens chez soi et de rencontrer de nouvelles personnes dans le contexte actuel?

Notre besoin, c’est un besoin d’être en lien avec les autres. Évidemment, le lien dont on a le plus besoin, c’est de voir les gens et de pouvoir toucher les gens, on a été privé de ça par vagues. Il faut reconnaître qu’il y a quand même un manque et que ça peut nous fragiliser, mais il faut maintenir le lien par tous les moyens possible.

Le téléphone existe encore, on peut faire des appels virtuels, on peut écrire, on peut se parler, on peut faire quelque chose, un projet qui va un jour être mis en commun.

Rose-Marie Charest, psychologue et conférencière (archives). Photo : Gracieuseté

« L’important, c’est qu’on ait en tête que si les consignes font en sorte qu’on est plus isolé physiquement, ça ne veut pas dire qu’on est seul et qu’il n’y a pas des gens qui comptent pour nous et pour qui on compte. » — Une citation de Rose-Marie Charest, psychologue et conférencière

Mercredi, le premier ministre Legault a demandé aux familles de choisir une date pour les célébrations. Comment éviter les ruptures familiales dans le cas d'enfants qui ont des parents séparés?

Il faut établir les priorités. Il est possible de faire une plus petite fête chez la mère et une plus petite fête chez le père. Les enfants de parents séparés, il faut se mettre à leur place, il faut les respecter. Il faut aussi être créatifs, il faut inventer des façons de faire qu’on n’avait pas avant. Ce dont l’enfant a le plus besoin c’est qu’on respecte son autre parent , mentionne M. Charest.

Elle donne l'exemple d'un des parents pourrait faire une activité extérieure comme aller glisser et prendre un chocolat chaud en guise de célébrations des fêtes, tandis que l'autre parent pourrait recevoir les enfants à l'intérieur, sans qu'il y ait trop de personnes.

Dans tous les cas, pour Rose-Marie Charest, il demeure important que les enfants puissent voir leurs deux parents durant le temps des fêtes.

Dans ce contexte, comment faire jaillir le plaisir et le bonheur à travers cette période des fêtes?

Pour Rose-Marie Charest, le bonheur réside dans la reconnaissance. Elle soutient qu'il faut s'interroger sur nos sources de joie au quotidien.

Qu’est-ce qui me reste?

Qu’est-ce qui me ressemble?

Qu’est-ce qui est essentiel pour moi?

Qu'est-ce qui me fait plaisir à moi?

Avoir en tête les sources de joie, c’est important. Il y a de grandes joies comme se retrouver tous ensemble à minuit le 31, mais ce n’est pas la seule joie à laquelle on a accès et on doit trouver toutes les petites joies ne serait-ce que celles de notre quotidien, la principale étant de goûter le temps qui passe. Peut-être que ce qu’on est en train de perdre en activités, on le gagne en temps dont on dispose , conclut-elle.

D'après une entrevue de Laurie Dufresne