Pourquoi est-ce plus ensoleillé dans les Prairies?

Selon Environnement et Changement climatique Canada, l'Alberta et le sud de la Saskatchewan sont les deux régions les plus ensoleillées du pays, avec plus de 2400 heures d’ensoleillement par année. À titre comparatif, certaines régions de la côte du Pacifique comptent annuellement de 1200 à 1400 heures d'ensoleillement. Trois raisons expliquent pourquoi le soleil est plus présent dans les Prairies.

Un climat plus sec

D’abord, le climat des prairies est plus sec, ce qui explique en partie pourquoi l’Alberta et la Saskatchewan bénéficient de plus d’heures d'ensoleillement.

Les régions proches de grandes étendues d'eau, comme la Colombie-Britannique, ont une couverture nuageuse et des précipitations beaucoup plus importantes en raison de l’air riche en humidité.

Vancouver, par exemple, reçoit en moyenne 1189 millimètres de précipitations par année, tandis qu'Edmonton reçoit en moyenne 446 millimètres de précipitations par an et Calgary, 419. Regina et Saskatoon reçoivent respectivement 390 millimètres et 354 millimètres.

Ainsi, sans cette couverture nuageuse constante et ce temps humide, les Prairies bénéficient d'un plus grand ensoleillement.

Le phénomène d’ombre pluviométrique

L’Alberta et la Saskatchewan sont des provinces très éloignées de toute source d’humidité. Elles sont bordées par des montagnes, à l’Ouest, et les plaines, à l’Est.

Cette particularité géographique engendre une autre des raisons qui expliquent l’abondance de soleil dans les Prairies : le phénomène d’ombre pluviométrique.

Dépendant de la région, en particulier près des montagnes, on va avoir une zone ou on a très peu de précipitations, [par rapport] à des voisins qui ne sont pas très loin, par exemple , explique Natalie Hafell, météorologue de sensibilisation aux alertes à Environnement et Changement climatique Canada.

Lorsque l’air chargé d’humidité qui provient du Pacifique frappe les Rocheuses, il s’élève et se refroidit. L'humidité qu'il contient se condense, puis se transforme en pluie ou en neige. Lorsque cet air redescend sous le vent du côté albertain, il est dépourvu d’humidité, ce qui donne moins de précipitations.

[Le phénomène d’ombre pluviométrique], c’est une zone associée à une direction des vents où on ne s’attendrait pas à avoir des précipitations , explique la météorologue.

Le courant-jet joue aussi un rôle

Le courant-jet, ce corridor de vents très forts qui se déplace en haute atmosphère à une très grande vitesse, joue un rôle essentiel dans nos systèmes météorologiques.

On peut penser au courant-jet comme une différence entre l’air froid et l’air chaud [...], mais aussi comme la direction que les dépressions vont suivre , indique Natalie Hafell.

Ainsi, lorsque des tempêtes surviennent, elles se déplacent rapidement, car le courant-jet génère souvent une grande crête de haute pression. L’air qui s'y trouve descend, ce qui génère une couverture nuageuse plus faible, voire inexistante.

Avec les informations de Christy Climenhaga