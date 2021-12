2046 nouveaux cas de COVID-19 en Colombie-Britannique

De ce nombre, la Régie de la santé Vancouver Coastal compte 880 nouveaux cas, alors que celle de la vallée du Fraser en compte 741.

Depuis l'apparition du variant Omicron, 975 cas liés à celui-ci ont été détectés dans la province. Soit 200 de plus que lors de la dernière mise à jour des responsables de la santé lundi.

La province a administré 9 248 433 doses de vaccin contre la COVID-19 depuis le début de sa campagne de vaccination.

En date de jeudi, 87,7 % des personnes admissibles de cinq ans et plus avaient reçu leur première dose du vaccin COVID-19 et 82,7 % avaient reçu leur deuxième dose.

Actuellement, 195 personnes sont hospitalisées, dont 75 aux soins intensifs.

Il n'y a pas eu de nouvelle éclosion dans les établissements de soins de santé au cours de cette période. Une éclosion est toutefois encore active à l’Hôpital Lions Gate, sur le territoire de la régie sanitaire Vancouver Coastal.

Un décès est également rapporté, au cours de cette période, sur le territoire de la régie de santé de l'île de Vancouver.

Depuis le début de la pandémie, 2410 personnes sont décédées des suites de la maladie dans la province.