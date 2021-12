L’Université de la Saskatchewan repousse le début de plusieurs cours au 10 janvier

Le démarrage de nombreux cours et programmes de l’Université de la Saskatchewan est repoussé au 10 janvier 2022 pour la session d'hiver.

Il s’agit de la conséquence des changements apportés par l’Université dans le mode de prestation de ses cours et de son fonctionnement à compter du 4 janvier 2022.

L'Université indique que les détails autour des heures de début des programmes proviendront directement des facultés et des écoles.

Elle a annoncé le faire par mesure de précaution pour assurer la santé et la sécurité continue de la communauté étudiante sur le campus.

Ainsi, dès la rentrée, de nombreux cours et programmes seront temporairement dispensés à distance dans la mesure du possible, protégeant les résultats d'apprentissage et la nécessité de progresser dans l'obtention du diplôme , peut-on lire sur le site web de l'université.

L’Université de la Saskatchewan prévoit que l’offre des cours à distance sera en place pendant deux semaines, soit jusqu'au 24 janvier 2022.

Elle indique que l'état de préparation d'un retour aux cours en personne sera évalué pendant cette période. Ce retour se fera dès que cela sera sûr et raisonnable .

L'établissement indique aussi que des détails complets sur les éléments des programmes qui seront offerts à distance et ceux en présentiel seront fournis directement aux étudiants et aux professeurs dès que possible .

Les employés

Par ailleurs, des communications spécifiques leur seront données par les gestionnaires.

L’Université de la Saskatchewan indique que, comme pour le mode d’enseignement en présentiel, la préparation d'un retour au travail sur le campus sera évaluée avant le 24 janvier.

Elle ajoute que des détails supplémentaires seront fournis avant le 31 décembre, y compris tout changement déterminé par la santé publique et la province.

Mais en attendant, elle encourage ses étudiants et ses employés à se faire vacciner.