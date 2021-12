Le maire Guy déplore les fermetures fréquentes à l’hôpital de Dolbeau-Mistassini

Le maire a discuté de la situation avec la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean mercredi.

Il l'a fait en réaction à la fermeture du département d'obstétrique de l'hôpital de Dolbeau-Mistassini à compter du 24 décembre, et ce, jusqu'au 3 janvier. Il était déjà inaccessible une fin de semaine sur deux, soit du jeudi soir au lundi matin, depuis le début de l’été. Le département a été fermé à de nombreuses reprises depuis avril 2020.

Les femmes enceintes seront redirigées vers les centres hospitaliers de Roberval, d'Alma et de Chicoutimi.

Lorsqu’il y a une fermeture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c’est drôle, c’est toujours Maria-Chapdelaine. Je n’ai pas vu l’hôpital de Jonquière, je n’ai pas vu l’hôpital de La Baie avoir ces fermetures-là. C’est toujours dans le nord, complètement à l’extrémité du Lac-Saint-Jean. On trouve ça un petit peu désolant. Ils nous mentionnent qu’ils font leur possible. Nous aussi, on va devoir faire plus que ce qu’on fait là pour assurer l’ouverture. Mais ils nous ont rassurés que le 3 au matin tout allait revenir à la normale , a commenté le maire Guy en entrevue à Radio-Canada.

Rappelons que le service d’hémato-oncologie de l’hôpital de Dolbeau-Mistassini a été interrompu, de juin à la fin du mois d'octobre, en raison du manque de personnel.

Pas de médecin spécialiste

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS évoque son incapacité à recruter un médecin spécialiste pour effectuer des césariennes pour cette fermeture spécifique, les autres étant plutôt attribuables au manque d’infirmières.

Le maire André Guy suggère au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS de créer des équipes volantes qui pourraient venir dépanner en cas de manque de personnel.

Le précédent maire de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier, avait souvent estimé que son secteur était délaissé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS au cours de la pandémie. L’été dernier, la présidente du comité consultatif Maria-Chapdelaine, Carole Richer, avait aussi affirmé devant le conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS que l'hôpital de Dolbeau-Mistassini et sa population étaient laissés pour compte.

Dolbeau-Mistassini est la troisième municipalité la plus populeuse de la région avec 14 024 habitants.

Avec les informations de Michel Gaudreau