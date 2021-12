La recette du succès du Chef Enrick

Enrick Gagnon, mieux connu comme Chef Enrick, a d'abord vendu ses produits dans les marchés de fermiers. Au départ, il misait beaucoup sur la clientèle francophone.

J'ai fait souvent la blague de dire aux Québécois et francophones qu'ils étaient presque mes pires clients parce qu'ils venaient me voir seulement durant le temps des Fêtes , dit-il en riant.

En effet, ce sont les clients anglophones qui achetaient ses produits à l'année.

« J'ai fait de la promotion à toutes les différentes ethnies de la région de Vancouver et je me suis rendu compte que manger les tourtières ici à l'année, les gens aiment ça parce qu'ils n'ont pas l'attachement traditionnel du temps des Fêtes. » — Une citation de Chef Enrick

Après une dizaine d'années à faire goûter ses produits, le travail porte fruit et Chef Enrick réalise qu'il a eu raison de suivre son intuition. Ses produits se retrouvent maintenant dans les congélateurs d'importantes épiceries, comme IGA ou Save-On-Foods.