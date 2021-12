Un Noël blanc et froid dans la région

Après la pluie l'an dernier, un Noël blanc et froid attend les Saguenéens et Jeannois cette année. Ce ne sont pas les précipitations, mais bien le refroidissement éolien qui retiendra l'attention au cours des prochaines journées. Le facteur éolien pourrait atteindre -34 à certains endroits.

Au Saguenay, la journée du 24 décembre devrait se dérouler sous les nuages. On annonce -18 °C et un refroidissement éolien de -33 en début et journée et de -28 en après-midi. Pour la nuit de vendredi à samedi, le minimum devrait tourner autour de -25 °C et le facteur éolien serait de -33. Environnement Canada met en garde la population contre les risques d'engelures.

La journée de Noël sera ensoleillée et légèrement plus chaude avec un maximum se chiffrant à -19 °C. Selon les données d'Environnement Canada, le Noël le plus chaud, depuis 1963, a été enregistré l'an dernier avec 12,1°C. Il était alors tombé pas moins de 10 millimètres de pluie. En revanche, pour retrouver la température la plus basse à cette date, il faut remonter jusqu'en 1973 avec -29,4°C.

Au Lac-Saint-Jean

Les nuages seront également présents au Lac-Saint-Jean, vendredi. De la neige pourrait marquer le début de la journée. Le maximum se situera à -20 °C alors que l'indice de refroidissement du vent sera de -34 en début de journée et de -24 en après-midi. Le ciel sera dégagé, pour la nuit de vendredi à samedi, alors que la température minimale sera de -25 °C avec un indice de refroidissement éolien de -29 au cours de la nuit. Les prévisions de la météo dans cette portion de la région sont également propice aux risques d'engelures.

Au Lac-Saint-Jean, la journée de Noël devrait se dérouler sous le soleil avec un maximum à -19°C. Le Noël le plus froid enregistré dans le secteur de Roberval, depuis 1957, était de -35,6°C en 1980. C'est en 1964 que Roberval enregistra la journée la plus chaude avec 9,4°C.

La température devrait ensuite se réchauffer tant au Saguenay qu'au Lac-Saint-Jean.