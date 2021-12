La boutique du Musée de Saint-Boniface : un soutien au musée et à l’artisanat local

La boutique du Musée de Saint-Boniface a toujours existé, mais elle a commencé à prendre de l’ampleur vers 2007, au moment où les visiteurs ont commencé à s’y intéresser davantage , confie Cindy Desrochers, la directrice du musée.

La boutique fait partie de l’expérience muséale. L’expérience du musée peut continuer à la maison avec un achat à la boutique. C’est un moyen de partager de belles choses avec ses amis, avec sa famille, à la maison , souligne-t-elle.

Un soutien économique au musée

Le Musée de Saint-Boniface a saisi l'occasion qu'offre cet intérêt du public pour agrandir la boutique et générer un peu plus de revenus. Nous avons besoin de générer environ 30 % de notre budget de fonctionnement par an. La boutique génère environ 15 % à elle seule. Les 15 % restants proviennent de la billetterie , précise Cindy Desrochers.

Ce mode de gestion est rendu possible notamment grâce à un investissement général de tout le personnel du musée.

« Quatre personnes sont vraiment tout le temps à la boutique, mais tout le monde au musée est capable de faire des ventes. » — Une citation de Cindy Desrochers, directrice du Musée Saint-Boniface

À cela s’ajoute un soutien important de la communauté, comme l’explique Julie Desrochers, une des interprètes qui s’occupe de la boutique. Le bouche-à-oreille dans la communauté, les événements comme ceux qui peuvent avoir lieu à Noël et le fait de savoir que l’on peut y faire des cadeaux uniques... Le fait de lui avoir donné un nom, La Belle Boutique Blanche, a aidé à lui donner une existence propre.

Aperçu de La Belle Boutique Blanche en période de Noël. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Un soutien économique aux artisans locaux

La Belle Boutique Blanche participe au développement de l’artisanat local depuis 15 ans maintenant. Cindy Desrochers ajoute que le rôle du musée est de rendre notre histoire accessible à tous. C’est aussi le rôle de la boutique en proposant des produits qui transmettent cette histoire et qui soutiennent les artisans locaux .

« Le but de cette boutique est d’aider notre communauté. » — Une citation de Julie Desrochers, interprète à La Belle Boutique Blanche

Produits d'artisanat canadien vendus à la boutique du Musée de Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Des produits qui ont du sens

Le choix des produits se fait toujours en lien avec les thèmes et le mandat du musée qui consiste, entre autres, à mettre en valeur le patrimoine et les membres de la communauté, composée de francophones, de Métis et d'Autochtones. Parmi le millier de produits référencés à la boutique, deux d'entre eux se vendent particulièrement bien : les bonbons à l'érable et les ceintures fléchées.

Produits de l'érable vendus à La Belle Boutique Blanche du Musée de Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Cindy Desrochers raconte que les voyageurs portaient des ceintures pour se protéger le dos et les muscles du ventre. En général, les gens le portent comme foulard ou comme ceinture pendant le Festival du voyageur. C’est souvent un symbole culturel pour les personnes métisses aussi.

Ceintures fléchées vendues à la boutique du Musée de Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Une boutique en évolution permanente

La spécificité de la boutique Musée de Saint-Boniface est son dynamisme. La directrice du musée explique que l’espace de la boutique est modifié pour refléter les saisons. Par exemple, à partir de novembre, on sort les produits de Noël et on les met en évidence dans la boutique .

Décoration artisanale de Noël vendues à La Belle Boutique Blanche durant le temps des fêtes. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

De plus, pour parer à la pandémie de COVID-19, le Musée de Saint-Boniface a développé sa boutique en ligne, qui cherche à s’adapter constamment à ses clients.

On n’a pas atteint notre 15 % de revenus avec la boutique en ligne, explique Cindy Desrochers, mais, au moins, on est resté présent dans la conscience de notre communauté. Dans le futur, à mesure qu’on sera capable d’ajouter des produits et de faire un peu plus de marketing, c’est quelque chose qui va élargir notre potentiel. Nos ventes en ligne sont canadiennes, pas uniquement locales. On est en train d’élargir notre présence. Après la pandémie, cela pourra peut-être nous permettre de générer un peu plus de 15 % de revenus, peut-être 16 %, ce qui est vraiment un beau potentiel pour le musée.