Une famille du Togo célèbre son premier Noël en Acadie

Akouyovi (Alice) Agboka est arrivée à Moncton en juin 2021 avec sa fille et ses deux fils.

Les trois enfants ont donc pu être réunis avec leur père, officiellement installé au Nouveau-Brunswick grâce à sa résidence permanente.

Akouyovi (Alice) Agboka Epse Attisso lors du départ de son mari, qui quittait le Togo pour le Canada en janvier 2020. Photo : Photo fournie par Alice Agboka

Quelques mois après leurs retrouvailles, la famille profite du climat canadien pour fabriquer son premier bonhomme de neige.

C’est la première fois qu’on voit la neige en réalité, pas à la télé , explique en riant Alice Agboka.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Alice Agboka et ses trois enfants n'avait jamais vu de neige. « On a vraiment aimé, les enfants et moi », confie la mère. Photo : Photo fournie par Alice Agboka

On a vraiment aimé, les enfants et moi , confie-t-elle.

Au Togo, la famille assiste normalement à une messe de Noël le soir du 24 décembre. Elle est suivie de célébrations entre familles et amis.

On joue de la musique, on danse, on s’amuse un peu. Les enfants font des pétards dehors. On fait des tours entre voisins , explique Mme Agboka.

C’est ensuite le repos vers minuit. Le matin du 25 décembre, ils retournent à la messe.

Le mari d'Alice Agboka lors de sa graduation du collège communautaire, en 2021. Photo : Photo fournie par Alice Agboka

Cette année, la famille s’est déjà dotée d’un sapin bien décoré et les cadeaux sont déjà emballés.

Le sapin de Noël, les habits chics et les cadeaux font partie des traditions, et la cuisine occupe une place importante.

Du riz, de la salade, du foufou et du kom — des mets typiques de l'Afrique de l'Ouest — sont habituellement au menu.

Le repas sera cependant un peu différent cette année.

Comme ici on trouve beaucoup de patates, je pense qu’on va faire des frites à la française , dit-elle en riant.

Elle cuisinera aussi des petits biscuits, du riz et de la dinde, et préparera du jus de bissap, une boisson faite à partir de fleurs d'hibiscus séchées.

La famille, réunie plus tôt cette année, au parc Irishtown, à Moncton. Photo : Photo fournie par Alice Agboka

On est des nouveaux. On n'a pas encore assez de relations ou d'amis avec qui fêter, donc on compte fêter ça en famille, à la maison , raconte Alice Agboka.

Alice Agboka espère pouvoir partager la culture de son pays lors des soirées traditionnelles lorsque ce sera possible de se rassembler.

Elle espère aussi un jour montrer à sa communauté d’accueil les danses qu’elle a apprises.