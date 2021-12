« Envoyer une dick pic sans consentement, c’est une agression. » – Kim Lévesque Lizotte

Le documentaire Allô, voici mon pénis, présenté par Kim Lévesque Lizotte, a été mis en ligne mercredi sur Crave. Soixante minutes au cours desquelles l’autrice et humoriste espère comprendre les hommes qui envoient des photos non sollicitées de leur sexe et les sensibiliser au fait d’exprimer leur désir autrement.

Dans cette production signée Urbania, elle décortique les motivations des hommes qui envoient des photos non sollicitées de leur sexe et s’entretient avec certains d’entre eux, mais aussi avec des personnes expertes et des femmes victimes.

Celle qui est aussi chroniqueuse est consciente que ce sujet, qui se prête fort bien aux jokes de pénis, peut faire sourire. Pourtant, recevoir des photos non sollicitées de pénis est loin d’être drôle pour les femmes – certaines d’entre elles en voient même régulièrement arriver sur leur téléphone.

C’est grave d’envoyer une dick pic sans consentement, souligne-t-elle. Le geste est banalisé, on rit, on va dire aux filles qui reçoivent : “Reviens-en, c'est juste une dick pic", mais il faut éduquer la population et dire : "Non, c'est une agression".

Au fur et à mesure qu’elle creuse la question, Kim Lévesque Lizotte met en évidence des racines plus profondes.

« Ça a l'air d'un petit phénomène, mais plus tu le décortiques, et plus tu te rends compte qu’il en dit long sur nos rapports aux femmes et sur le rapport de l’homme à son pénis. » — Une citation de Kim Lévesque Lizotte

Le documentaire met en avant cinq grandes raisons pour lesquelles les hommes envoient des photos non sollicitées de leur pénis : l’espoir d’obtenir une photo dénudée en retour; la quête d’une relation sexuelle; la volonté de recevoir des compliments au sujet de leur sexe exhibé; le désir d’exercer un contrôle et leur pouvoir sur les femmes; et la misogynie.

Je pense que Chantal Machabée pogne les cinq , déplore Kim Lévesque Lizotte.

Chantal Machabée et Catherine Fournier témoignent

La journaliste sportive Chantal Machabée est l’une des femmes qui témoignent dans Allô, voici mon pénis. En plus de travailler dans un milieu masculin, elle est en ondes sur RDS, une chaîne de télévision en grande partie regardée par des hommes. Des hommes qui ne veulent pas nécessairement voir des femmes quand ils sont en train de regarder du hockey , précise Kim Lévesque Lizotte.

C’est aussi une belle grande blonde. Des hommes se disent : "Je vais entrer en contact avec elle, je vais la séduire" , ajoute-t-elle.

La femme politique Catherine Fournier et l’influenceuse Jessica Prudencio témoignent également dans le documentaire.

Les dick pics, mais aussi les insultes et la violence en ligne, font partie du quotidien de ces trois femmes qui essaient d’exercer leur métier, leur passion , s’indigne l’animatrice.

Éduquer, et non culpabiliser

Dans son documentaire, Kim Lévesque Lizotte n’essaie pas de culpabiliser les personnes qui envoient des photos à caractère sexuel.

Ce n'est pas en shamant et en disant "arrêtez de vous prendre en photo" qu'on va régler le problème , soutient-elle.

« L’intimité numérique, l’envoi de photos de nudité, c'est là pour rester. Les gens trouvent ça le fun. » — Une citation de Kim Lévesque Lizotte

Elle préfère miser sur la sensibilisation et l’éducation. « Les gars, le consentement, ça peut être le fun aussi. Tu peux avoir une sexualité débridée, mais consensuelle. »

D’ailleurs, certaines femmes lui ont expliqué qu’elles aiment recevoir des photos d’hommes dénudés, mais se plaignent à propos du fait qu’elles se font envoyer des photos de pénis en gros plan sans un simple bonjour.

Repenser la sexualité

Celle qui est aussi scénariste aimerait faire comprendre aux hommes qu’il existe d’autres façons d'entrer en contact sexuellement avec les femmes, mais aussi amorcer une discussion sur la sexualité.

Il faut arrêter de parler d’éducation sexuelle uniquement comme des cours pour les enfants et les adolescents. Les adultes ont vraiment besoin d’éducation sexuelle eux aussi.

En préparant Allô, voici mon pénis, elle a pris conscience du phallocentrisme de l’identité masculine, qui se met en place dès le plus jeune âge et qui est amplifié par la pornographie.

Toute leur vie, on leur dit que la sexualité tourne autour de leur pénis, que le plaisir des femmes tourne autour de leur pénis, et qu’une relation sexuelle commence avec des préliminaires et finit par une éjaculation, explique-t-elle.

« Je comprends plein de choses par rapport aux hommes que je ne comprenais pas avant, d’où l'importance de s'éduquer toute sa vie parce qu’on est vraiment pognés dans des carcans. » — Une citation de Kim Lévesque Lizotte

Et ce phallocentrisme ne concerne pas seulement la gent masculine. Il faut aussi que les femmes se disent : "Il faut arrêter de centrer toute notre sexualité sur le pénis". Je pense que tout le monde va être plus heureux.

Pour plus d’érotisme et d’égalité

Car, avec Allô, voici mon pénis, Kim Lévesque Lizotte espère bien faire œuvre utile. « J'aimerais que, grâce au documentaire, on reparte tous à la découverte de notre corps, mais dans le consentement et le plaisir », dit celle qui prône un grand retour à l’érotisme et une sexualité d’égal à égal .

Une voie qu’elle préfère au recours à la technologie. J’aimerais mieux que ce soit l’éducation qui permette de trouver des moyens pour que les hommes expriment autrement leur sexualité plutôt que ce soit l’intelligence artificielle qui efface les dick pics. Cela ne me tente pas que les robots décident pour nous.

Un documentaire plein d’amour pour les hommes

Des dick pics, en a-t-elle reçu beaucoup depuis que la sortie d’Allô, voici mon pénis a été annoncée? Non, mais elle a eu des messages d’hommes fâchés – mais moi, je n’ai jamais fait ça – ou d’hommes traitant leurs semblables aimant exposer leurs attributs masculins de malades mentaux .

Cette idée de maladie mentale, Kim Lévesque Lizotte tient à la déconstruire. Mais non, ce ne sont pas des malades mentaux, dit-elle. Ce sont des gars comme toi et tes amis.

Il y a toujours aussi un homme qui va me dire : "Moi, j'ai été harcelé par une femme qui m'envoyait des photos de ses seins". Eh bien, appelez la police, Monsieur, vous êtes victime de harcèlement et vous avez les mêmes recours que les femmes.

Des hommes lui écrivent aussi qu’elle déteste les hommes, ce qu’elle réfute. Ce documentaire est plein d’amour pour les hommes , insiste-t-elle.

Ce texte a été écrit à partir de l’entrevue réalisée par Claudia Hébert, chroniqueuse culturelle à l’émission Tout un matin. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.