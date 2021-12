Tests de dépistage rapide : Québec présente ses consignes

Les tests de dépistage rapide doivent être utilisés en cas de symptômes et s'isoler demeure le geste le plus important lors d'un résultat positif, affirme le ministère de la Santé dans sa nouvelle stratégie d'autogestion des risques et de transmission de la COVID-19.

Québec a présenté jeudi ses consignes destinées à la population pour qu'elle puisse prendre elle-même des moyens de prévention, au moment où les centres de dépistage sont débordés en raison du variant Omicron. La conseillère médicale stratégique à la Direction générale de la santé publique, Marie-France Raynault, a rappelé certaines des directives énoncées la veille par le Dr Horacio Arruda.

Mme Raynault a martelé que le recours aux tests de dépistage rapide est plus efficace lorsque se présentent des symptômes apparents à ceux de la COVID-19 comme la fièvre, la toux, le mal de gorge ou la perte du goût ou de l'odorat.

Si le résultat s'avère positif, il faut s'isoler pendant 10 jours et prendre rendez-vous dans un centre de dépistage, a-t-elle expliqué lors d'une séance d'information technique réservée aux médias.

« L'urgence, ce n'est pas d'aller confirmer votre test. L'urgence, c'est de vous isoler. C'est ça qui va contrôler la transmission. Ensuite, ce serait souhaitable d'aller le confirmer. Prenez un rendez-vous. Il n'y a pas lieu de faire la queue dans un centre de dépistage. » — Une citation de Marie-France Raynault, conseillère médicale à la direction générale de la santé publique

La Dre Marie-France Raynault, conseillère médicale à la direction générale de la santé publique. Photo : Radio-Canada / François Lemay

Dans le cas d'un résultat négatif, il est recommandé aussi de s'isoler et d'effectuer un deuxième test rapide 24 heures plus tard. Si celui-ci indique une nouvelle fois un statut négatif et que les symptômes diminuent, la personne peut reprendre ses activités en respectant les consignes sanitaires.

Mercredi soir en conférence de presse, le premier ministre François Legault a affirmé que les tests rapides devaient être réservés pour les personnes symptomatiques puisque la quantité de trousses est pour le moment limitée.

Mme Raynault soutient plutôt qu'il s'agit d'une question de performance .

Les tests rapides sont beaucoup plus performants chez les personnes symptomatiques que chez les asymptomatiques. On a pu le tester dans plusieurs circonstances, notamment dans les entreprises. […] On a vu plusieurs faux positifs et négatifs chez les asymptomatiques , a-t-elle détaillé, reconnaissant que cette question fait débat entre les experts eux-mêmes.

Mme Raynault ajoute que ce type de test peut aussi amener une fausse assurance chez les asymptomatiques. Toutefois, dans des régions où la transmission communautaire est importante, comme à Montréal, la probabilité d'un vrai résultat positif avec un test antigénique rapide est plus élevée.

Gestion des cas contacts

La stratégie d'autogestion contient également des consignes après avoir été en contact avec une personne infectée par la COVID-19. Les recommandations se divisent en trois niveaux de risque selon l'étroitesse des contacts : élevé, modéré et faible.

Un risque élevé est défini, par exemple, comme des personnes vivant sous un même toit ou des partenaires sexuels, mais résidant à des adresses différentes.

Il est recommandé de s'isoler immédiatement à la maison pendant 10 jours. Cette période est calculée à partir du dernier contact avec la personne infectée. Mme Raynault a expliqué qu'une personne est considérée comme infectieuse 48 heures avant l'apparition de symptômes.

Un risque modéré est présenté, quant à lui, comme un repas au restaurant sans le port du masque, par exemple. Il est possible de sortir de chez soi, mais il faut surveiller ses symptômes et éviter les contacts sociaux, particulièrement pour les personnes vulnérables, a indiqué Mme Raynault.

De nombreux citoyens se sont rendus à la pharmacie Familiprix du district du Bic à Rimouski bien avant son ouverture afin d'obtenir des tests rapides à réaliser chez soi. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Un risque faible constitue notamment un contact avec une personne positive à l'occasion d'une visite dans un commerce où le port du masque était requis. Dans ce cas-ci, l'isolement préventif n'est pas nécessaire et il faut également surveiller ses symptômes.

Pour les trois niveaux, le recours au test rapide est recommandé à l'apparition de symptômes.

La stratégie d'autogestion est en préparation depuis octobre. Elle devait être mise en place plus tard, une fois la fin de l'urgence sanitaire, a affirmé Mme Raynault. Cependant, l'arrivée du variant Omicron qui fait exploser les nouveaux cas a accéléré son instauration.

Les consignes sont désormais disponibles sur le site web du gouvernement du Québec. Pour les travailleurs de la santé, les recommandations seront différentes.

Mme Raynault n'a pas caché que le nombre de nouveaux cas est actuellement sous-estimé et il le sera davantage avec la stratégie d'autogestion. Des options sont à l'étude pour comptabiliser autrement le nombre de cas, notamment un site web où les personnes pourraient autodéclarer leur statut, a affirmé la conseillère médicale.