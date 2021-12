Parcs Alberta modifie le fonctionnement de son site de réservation des campings

Dès le 11 janvier, il sera possible de réserver en tout temps. Parcs Alberta veut ainsi éviter que des milliers d'internautes se ruent sur le site en même temps. Par le passé, le site peinait à répondre à la demande le jour du lancement, qui avait traditionnellement lieu à la mi-février.

Selon un courriel de Bridget Burgess, du ministère de l'Environnement et des Parcs le nombre de réservations a augmenté de 148 % depuis 2019 .

« [Ces changements] vont réduire le volume d’usagers sur le site et assurer un accès équitable aux campings. » — Une citation de Bridget Burgess, conseillère en communication au ministère de l'Environnement et des Parcs

Il ne sera possible de réserver un site que 90 jours à l’avance pour les emplacements individuels et 180 jours à l’avance pour les campings de groupe et de confort.

Parcs Alberta modifie aussi le nombre de jours consécutifs pour une réservation. Celui-ci passe de 16 à 10 jours, mais il est toujours permis de rester sur un site pendant 16 jours, en effectuant deux réservations.

Plus du quart des réservations de 16 jours finissaient par être annulées, selon Mme Burgess.

Bonne nouvelle, disent les campeurs

Quel beau cadeau de Noël! , s’est exclamée Jinny Provencher en recevant le courriel annonçant les changements de Parcs Alberta, mercredi soir. Mme Provencher campe un peu partout dans la province depuis plusieurs années.

Jinny Provencher dit qu'il était difficile de réserver un emplacement de camping de Parcs Alberta, surtout depuis le début de la pandémie. Elle espère que les changements apportés au système de réservation lui faciliteront la tâche. Photo : Photo fournie par Jinny Provencher

Ça va éviter beaucoup de frustration. [...] Combien de fois on s'est ramassé sur un site [qui], dans les derniers mois, les dernières années plantait à l'ouverture du camping , explique-t-elle.

Sur la page Facebook de Parcs Alberta, plusieurs campeurs ont toutefois déclaré que les nouvelles mesures ne permettraient pas d’empêcher certaines personnes de réserver pour de longues périodes sans occuper leur site pour toute la durée de leur réservation, un problème selon eux.

De son côté, la campeuse aguerrie Tanya Saumure a déjà fait une croix sur les campings provinciaux à cause de la montée des prix pour une nuitée dans les dernières années. Les sites individuels sont passés de 26 $ à 36 $ en 2020. À Kananaskis, il faut également se procurer la passe de conservation.

Spécifiquement en Alberta on est chanceux d'avoir des parcs municipaux ou privés qui sont vraiment agréables, donc j'aime ça aller les découvrir , dit-elle.

Avec les informations de Marie Chabot-Johnson et Madeleine Cummings