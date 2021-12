Inondations en C.-B. : des Fêtes solidaires, mais difficiles pour les sinistrés

Ça va nous prendre du temps pour réparer, revenir et vivre chez nous , lance Jory Berthelet, assise au milieu de ce qui était autrefois sa cuisine.

La perte d’un foyer

Le 15 novembre, l’enseignante, ses deux enfants et son fiancé ont dû quitter les lieux en quelques minutes, laissant derrière eux leur maison, mais aussi leurs vêtements, et leurs souvenirs. Tout ce qui se trouvait près du sol a rapidement été recouvert de boue.

Deux semaines plus tard, ils ont pu retourner dans leur foyer pour faire un état des lieux. C'était beaucoup plus endommagé qu'on l'aurait pensé , confie Jory Berthelet.

Jory Berthelet montre le niveau de boue qui s’est accumulé dans la maison après les inondations qui ont touché la Colombie-Britannique. Les murs ont dû être retirés à cause de la moisissure. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

La maison étant inhabitable, la famille réside actuellement chez les parents d'un ami. Il s'agit de leur quatrième résidence temporaire depuis les inondations. Garder une routine pour les enfants et rebâtir leur foyer tout en travaillant à plein temps est épuisant pour cette famille.

« Chaque jour, j'oublie pendant la nuit. Je me réveille et je ne suis pas chez moi. Je dois trouver de l'énergie pour la journée : pour nourrir les enfants et préparer leur dîner, jouer, essayer d'avoir du temps avec eux où ils sont contents, comme avant. » — Une citation de Jory Berthelet, enseignante et résidente de Merritt

Pour faire plaisir aux enfants, sapins et cadeaux seront présents pour les célébrations de Noël. Or, il n'y aura pas de répit pour le couple, qui prévoit de continuer les réparations dans l’espoir de retrouver leur foyer le plus rapidement possible.

C’est la première fois que la petite Louise retourne dans sa maison. Elle reste très souriante malgré les dégâts. « Je crois que les enfants acceptent la vie comme elle est », explique sa mère, Jory Berthelet. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Des cadeaux pour les sinistrés

Les dons de nourriture et de vêtements sont importants pour ceux qui ont tout perdu. Dans l’un des centres de collecte de la Nicola Valley Food Bank Society, des jouets provenant de partout au pays continuent d’affluer.

La générosité des donateurs émeut la directrice de l'organisme, Derlanda Hewton, d'autant plus que l'année a été difficile pour la communauté en raison des inondations et des feux de forêt.

« Nous sommes bouleversés par la gentillesse des gens et nous sommes fiers d'appartenir à cette communauté », dit Derlanda Hewton, la directrice de la Nicola Valley Food Bank Society, à la vue du nombre impressionnant de dons. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Leurs vies sont différentes de ce qu'elles étaient dans le passé , dit-elle avec émotion. La distribution des jouets et de la nourriture aux familles pour le temps des Fêtes permet aux sinistrés d’essayer de rendre les choses aussi normales que possible .

Reconnaissante de ce déferlement de cadeaux, la directrice rappelle tout de même qu’avec l’étendue des dégâts, c'est tout au long de l'année que nous avons besoin d'aide .

Aller à l'image 0 Une vingtaine d'amis ont prêté main-forte au couple après les inondations pour sortir de grande quantité de boues la maison. Aller à l'image 1 Accumulée dans leur jardin, cette boue est maintenant recouverte de neige. 1 / de 2 Une vingtaine d'amis ont prêté main-forte au couple après les inondations pour sortir de grande quantité de boues la maison. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 2 Une vingtaine d'amis ont prêté main-forte au couple après les inondations pour sortir de grande quantité de boues la maison. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Image 2 de 2 Accumulée dans leur jardin, cette boue est maintenant recouverte de neige. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Le plus beau cadeau que Jory Berthelet puisse espérer est de continuer de recevoir de l’aide de ses amis pour rebâtir. Sans nos amis, on ne pourrait vraiment pas réussir du tout.

Avec les mois de travaux qui s’annoncent, c'est l’espoir de rebâtir qui leur permet de tenir bon.