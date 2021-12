Les 5 vidéos les plus regardées en 2021 en Alberta

La fin de l’année 2021 est imminente, et c'est l’occasion alors de revenir sur les vidéos que vous avez le plus regardées sur ICI Alberta. Beaucoup de culture, mais aussi de l’actualité, sont à l'honneur. Jetez-y un oeil!

Transport scolaire: des retards interminables

Transport scolaire : des retards interminables Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

Trois mois et demi après le début de l’année scolaire, les autobus étaient encore en retard à Edmonton. Les parents s’organisent, se dépannent les uns les autres, mais surtout ils se sentent impuissants face à la situation et délaissés par les conseils scolaires.

De son côté, la ministre de l’Éducation Adriana LaGrange a tenté le tout pour le tout afin d'attirer de nouveaux chauffeurs d’autobus dont la pénurie est la principale cause du problème. Une solution pourrait malgré tout tarder à arriver malgré la déception des parents.

Pour lire l'article sur les retards des bus scolaires...

Elladj Baldé, un nouveau souffle pour le patinage

Elladj Baldé, le nouveau souffle du patinage artistique

Vues plus de 20 millions de fois sur les réseaux sociaux, les vidéos de danse sur glace de Elladj Baldé ont fait sensation. Ce patineur artistique noir et ancien membre de l’équipe canadienne décide alors de briser les conventions.

Souvent seul danseur noir sur la glace, Elladj Baldé a été fortement marqué par le patineur d’origine haïtienne Maxime-Billy Fortin. Il s'est mis à son tour à danser sur du rap, hip-hop ou funk et défie les règles du patinage artistique de par son style et ses tenues. Motivé par ses convictions, il a fondé un organisme visant à favoriser la diversité dans le patinage au niveau mondial.

Pour lire l'article sur le parcours d'Elladj Baldé...

Attention... une citrouille volante!

Un lancement de citrouilles permet d'amasser des fonds Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Amasser des fonds pour des organismes de charité c’est bien, amasser des fonds pour des organismes de charité grâce à un concours de lancer de citrouille, c’est encore mieux!

Pour la troisième année consécutive, le Club optimiste d’Okotoks a réuni compétiteurs et trébuchets faits maison pour une compétition hors du commun.

Cette année, c’est l'équipe de la Revanche de Chucky et son trébuchet en métal qui a remporté la compétition. Avec 2000 $ de fonds recueillis l’année dernière, le Club optimiste espère que 2021 sera encore meilleure et attend déjà avec impatience l’année prochaine.

Pour lire l'article sur les citrouilles volantes...

Comment rester créatif?

L'artiste Josée Thibeault parle de l'équilibre entre solitude et interaction sociale

Trouver l’équilibre entre vie sociale et temps solitaire, un jour à la fois, trouver ses propres forces, explorer sa créativité… Quatre artistes de l’Ouest proposent de bons conseils pour lancer ou relancer sa créativité.

Le rappeur Shawn Jobin, l'autrice et artiste multidisciplinaire Josée Thibeault, la comédienne et scénariste Lyne Barnabé et l'autrice-compositrice-interprète Jocelyne Baribeau nous offrent leur expertise face au vide créatif qui peut parfois s’emparer de nous.

Pour retrouver les autres des vidéos et lire l'article sur comment rester créatif...

Métier : fabricant de guitares

Les fabricants de guitares haut de gamme sont débordés Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Loin de la qualité d’un instrument de musique sortie d’une usine, les guitares du luthier Dion James sont uniques et offrent un son riche et complètement différent des autres. Confectionnée avec patience et précisions, chacune des guitares demande près de 200 heures à l’artisan.

Objet parfois de collection et utilisé pour les orchestres ou les concerts, ces guitares peuvent avoir des prix assez onéreux, qui ne retiennet toufois pas les clients de Dion James qui viennent alors chercher son savoir-faire.

Cependant le métier de fabricant de guitares a dû se réinventer pendant la pandémie et c’est en ligne, entre photos et vidéos, que les mélomanes découvrent leur prochain achat de qualité.

Pour lire l'article sur le métier de fabricant de guitare...