Un rêve de voyage tourne au cauchemar pour une famille de Magog

Vacances Air Canada refuse pour l’instant de rembourser les frais de ce voyage ou de le créditer. Le gouvernement recommande, mais n'interdit pas les voyages à l'étranger, avance la ligne aérienne comme argument.

Un rêve familial de fin d’année brisé par la COVID-19

Robert Butler rêvait de passer de beaux jours à la Barbade dès le 30 décembre. Tout était ouvert, tout roulait bien. Le monde était doublement vacciné, on s’est donc permis de rêver et de pouvoir voyager , lâche-t-il.

Les réservations ont été faites pour 16 personnes au mois de septembre. Mr Butler devait voyager avec ses deux frères et leurs familles.

La dernière recommandation du gouvernement fédéral sur les voyages à l'étranger les a fait changer d'idée. Voyager et rester pris là. Il y a différentes choses qui peuvent arriver. On a donc décidé comme famille que ce serait plus sécuritaire de ne pas y aller, de remettre notre voyage , déclare ce père de famille.

Se faire rembourser, une démarche incertaine

Vacances Air Canada refuse, pour l’instant, de rembourser ou d’accorder un crédit. Le Canada est en code 4 et non en code 3 fait valoir la ligne aérienne.

Pour Annick de Courval, propriétaire du Club de voyages Inter-monde - Rimouski, le gouvernement déconseille les déplacements, mais ne les interdit pas. Une petite nuance qui fait toute la différence, étant en code 3, souligne-t-elle.

Mme Courval reconnaît que la situation est difficile à gérer. Elle indique que présentement, on est un peu coincés dans cela. On n'a pas la possibilité d'annuler. Par contre, on se parle aujourd'hui, il n’y a rien qui dit que demain, ce ne sera pas modifié.

Les 16 membres de cette grande famille ne sont pas assurés individuellement dans le cadre ce voyage. C’est le groupe qui est assuré. Pour qu’il soit remboursé, il faudrait prouver qu’ un des membres ait été testé positif à la COVID-19 ou ait subi une crise ou quelque chose d’autre , explique Robert Butler.

Politique claire SVP!

Robert Butler souhaite que le gouvernement fédéral se prononce avec beaucoup plus de clarté sur les voyages à l’étranger. Cela évitera tout malentendu avec les lignes aériennes et les agences de voyages, prévient-il. Qu'il se décide. C'est grave ou ce n'est pas grave ce qu'on vit. Si c'est grave, agissez comme si c'était grave , souhaite Mr Butler.

L’espoir de se faire rembourser semble diminuer à mesure que la date du 30 décembre approche. Une nouvelle directive sur les voyages à l’étranger du gouvernement fédéral pourrait changer la donne.

Entretemps, l'Office de la protection du consommateur n'a pas souhaité accorder d'entrevue sur le sujet des vacances à l'étranger. Il invite toutefois les consommateurs à bien lire leur contrat d'assurance et de porter plainte, au besoin.

Avec les informations de Jean Arel