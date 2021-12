COVID-19 : le Manitoba dépassé par le nombre de tests de dépistage à analyser

Plus de 7500 échantillons de tests de dépistage de la COVID-19 doivent encore être analysés.

La province a fait cette annonce par voie de communiqué, jeudi. En ce moment, fait-elle savoir, les délais d'analyse sont de quatre jours ou plus.

Cependant, elle explore les différentes options pour augmenter la capacité de ses laboratoires afin de réduire son arriéré , précise le communiqué.

Elle explique ces retards par la forte demande dans ses centres de dépistage, depuis les derniers jours, en raison de la montée du variant Omicron dans le pays.

Les autorités sanitaires du Manitoba demandent que seuls les Manitobains qui présentent des symptômes de la COVID-19, du rhume ou de la grippe se fassent dépister.

De plus, elles rappellent que les tests de dépistage prévus pour les voyages doivent être réalisés auprès de fournisseurs privés et non pas dans un centre provincial de tests.

Plus de 4000 appels quotidiens à Info Santé

La COVID-19 a aussi des impacts collatéraux sur la ligne téléphonique Info Santé au Manitoba.

Dans un communiqué, l’organisme indique recevoir plus de 4000 appels chaque jour, soit deux fois plus que la moyenne du mois de novembre.

Depuis le début de la pandémie, le volume d’appels d’Info Santé est passé de 350 par jour à un pic de 4500 , précise le communiqué.

Info Santé avise la population qu’elle ne réalise pas de tests COVID-19 et n’a pas la capacité d’obtenir des résultats plus rapidement .

De plus, l’organisme rappelle qu’elle n’est pas la ligne téléphonique pour prendre rendez-vous pour un vaccin. Il faut plutôt appeler au 1 844 626-8222.