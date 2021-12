La tourtine toujours aussi populaire un an plus tard

La tourtine, cette création culinaire développée dans les cuisines de Baron BBQ à Saint-Ambroise , célèbre son premier anniversaire. Si la tourtine était sur toutes les lèvres et dans toutes les bouches l’an dernier, sa popularité est loin de s’être essoufflée 12 mois plus tard.

Les tourtines sont presque devenues des classiques de la gastronomie régionale.

Elle est composée de brisket (une coupe de boeuf cuite sur BBQ), de foie gras, de porc effiloché, de cheddar en grains de la Fromagerie Boivin, d'une sauce demi-glace au foie gras sans oublier, évidemment, les fameuses patates en cubes.

À pareille date l’an dernier, des centaines de personnes se déplaçaient, chaque jour, au restaurant de Saint-Ambroise espérant mettre la main sur cette version éclatée de la tourtière.

Cela pouvait aller jusqu'à 300 ou 400 selon la limite qu'on était capable de produire, mais on retournait au moins 200 personnes par jour. En une heure, on vendait tout ce qu'on avait , se remémore le chef propriétaire de Baron BBQ, Julien Fortin.

Le chef propriétaire de Baron BBQ, Julien Fortin, revient sur le premier anniversaire de la tourtine. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Un an plus tard, l’engouement est encore notable. Cette version ambroisienne d’un classique gastronomique du temps des Fêtes est maintenant vendue 12 mois par année.

Ça n'a jamais vraiment arrêté, on en vend à l'année de la tourtine. Mais c'est sûr que c'est plus calme, c'est plus un plat d'hiver, mais ça se passe bien, ça se passe encore très bien. Cette année, on le sent moins comme les grandes files d'attente parce qu'on est plus ouverts, on fournit à la demande un peu plus , témoigne Julien Fortin.

Disponible en ligne

Le restaurant saguenéen s'est associé avec l'épicerie en ligne Maturin afin de répondre à la demande qui dépasse maintenant les limites du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette alliance permet de livrer la convoitée tourtine aux quatre coins de la province.

On a des clients qui viennent ici qui sont de Montréal, de la Rive-Nord tout ça, mais qui en apportent en Ontario. La tourtine se promène dans le Canada. Elle se ramasse dans les valises des gens, c'est quand même drôle , expose-t-il.

Des investissements réalisés en cuisine au cours des derniers mois permettent de répondre à la demande des clients. Contrairement à l’an dernier, la tourtine se fait maintenant moins rare. Le chef propriétaire de Baron BBQ est toujours autant surpris devant la popularité du produit phare.

Il y a beaucoup de gens qui viennent et disent : "Hey! Je n'ai pas réussi à en avoir l'année passée". C’est agréable. Il y a beaucoup de récidivistes qui nous disent : "Je n'en ai pas eu une l'année passée, mais là il n’y a pas de limites". Alors, ils repartent avec six ou sept tourtines , rapporte Julien Fortin.

Des clients satisfaits

Force est d’admettre que pour Julien Fortin, les Saguenéens ont fait de la tourtine un nouveau plat traditionnel.

Ça fait changement et souvent quand on a de la visite ou des invités, ça nous permet de leur faire goûter quelque chose de différent. Quand on est de Saint-Ambroise, ça leur montre un produit du secteur , confirme une cliente.

C'est plus pour des occasions spéciales, puis aussi on en mange quand on ne sait pas quoi manger... C'est vraiment bon , fait valoir un jeune client.

C'est un bon mets pour quand il y a plusieurs personnes qui viennent... Mais là, avec la COVID, on en mange moins parce qu'il y a moins de personnes qui viennent, mais on doit en manger 2-3 fois par année , ajoute une jeune fille.

L’équipe de Baron BBQ n’a pas fini de s’éclater. De nouvelles créations culinaires devraient être dévoilées au cours des prochains mois.

D’après les informations de Philippe L'Heureux