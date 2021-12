Ce qui est ouvert, ce qui est fermé à Noël

C’est un week-end pas comme les autres qui se profile : celui de Noël célébré samedi, aussitôt suivi par les soldes de l’Après-Noël, dimanche. Et cela suppose quelques changements d'horaires dans les services à la population. Voici un récapitulatif de ce qui est ouvert et fermé à Québec et Lévis pendant ces deux prochains jours.

Les commerces, magasins et centres commerciaux seront fermés samedi, et ouverts dimanche pour accueillir les clients férus de bonnes affaires. Nouveauté de cette année, il sera possible de faire des achats dès 10 h, et non à partir de 13 h comme c’était le cas traditionnellement.

Le gouvernement l’avait annoncé fin novembre. Le renforcement des règles sanitaires dévoilé mi-décembre reste en vigueur, notamment pour ce qui est du nombre de personnes autorisées dans les surfaces de vente : il est limité à 50 %.

Il ne sera pas possible de se rendre dans les banques ou les caisses. Leurs portes demeureront closes pendant toute la fin de semaine. Les guichets automatiques, en revanche, situés à l’entrée seront accessibles.

Variations d’horaires à prévoir pour les transports en commun. Le trafic des bus du Réseau de transport de la Capitale RTC et de la Société de transport de Lévis STL sera réduit. Dans la Capitale-Nationale, il fonctionnera comme si c’était un dimanche, les 25 et 26 décembre. Même chose à Lévis. Les L2 et L3 seulement circuleront le jour de Noël. À noter que le lendemain, la L2 passera toutes les 30 minutes uniquement.

N’envisagez pas d’aller découvrir une exposition au Musée national des beaux-arts du Québec et au Musée de la civilisation, samedi, vous vous retrouverez face à un bâtiment fermé et toutes lumières éteintes. Ceci étant, dimanche, vous pourrez visiter ces deux établissements de 10 h à 17 h, à condition d’avoir réservé votre billet d’entrée à l’avance et planifié votre heure d’arrivée.

Québec : Tous les bureaux de la Ville de Québec sont fermés du 23 décembre au 3 janvier. Il en est de même pour les comptoirs de services de la Cour municipale.

Jour férié ou non, les collectes des ordures ménagères et des matières recyclables seront assurées normalement. Néanmoins, les écocentres ne seront accessibles ni samedi ni dimanche.

Le stationnement payant par parcomètres dans les rues deviendra exceptionnellement gratuit le 25 décembre, sauf dans la rue de la Maréchaussée et dans le parc des Champs-de-Bataille, qui n’est pas sous la juridiction de la Ville, incluant la rue De Bernières et l’avenue Taché. Quant au stationnement dans les rues résidentielles, la municipalité indique qu’une tolérance sera appliquée jusqu’au 1er janvier. Cela ne vaut pas pour les emplacements situés devant une borne incendie et si une opération de déneigement doit être menée. Elle sera alors signalée par les feux clignotants orange.

Les installations sportives seront ouvertes dimanche si des activités y sont prévues. Pour rappel, les réservations en ligne sont obligatoires pour accéder à la patinoire D’Youville et au Centre de glisse Myrand.

Toutes les bibliothèques afficheront portes closes samedi. Il sera possible de se rendre dans quelques-unes le lendemain, à partir de 13 h (Collège-des-Jésuites, Centre récréatif Saint-Roch, Étienne Parent, Félix-Leclerc, Maison de la littérature, Monique-Corriveau, Paul-Aimé-Paiement et Romain-Langlois).

Lévis : Impossible de profiter des services administratifs de la mairie.

Les écocentres ne seront pas accessibles ce week-end. Par contre, les collectes d’ordures et de matières recyclables se feront comme d’habitude.

Les piscines, les arénas et les bibliothèques seront fermés les deux jours.

Les centres communautaires et les chalets municipaux seront mis à la disposition de celles et ceux qui auront fait une réservation au préalable.

Enfin sachez que les services essentiels (police, pompiers, ambulances et hôpitaux) sont maintenus en tout temps, de jour comme de nuit. Pour en bénéficier, il suffit de composer le 911.

Ouvert ou fermé, et en dépit du contexte sanitaire, cette fin de semaine reste placée sous le signe des réjouissances.