COVID-19 : la situation est critique selon le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

La hausse marquée des cas de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue préoccupe grandement la santé publique régionale. La présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue, Caroline Roy, qualifie même la situation de « critique ».

En point de presse, jeudi le 23 décembre, la PDG du CISSS-AT a partagé sa crainte concernant les nombreuses personnes ayant contracté la COVID-19 dans les derniers jours dans la région. Elle redoute une trop forte pression sur le réseau de la santé.

Les cas qui ont été déclarés hier et dans les dernières journées, ce sont des hospitalisations qui vont se produire dans les prochains dix jours, prochaines semaines. Si ça continue à augmenter, notre capacité d’hospitalisation va être atteinte au niveau maximal. On a déjà des services essentiels qui sont réduits , précise Caroline Roy.

Pour l'instant, le CISSS-AT ne peut pas établir de lien formel entre les 91 cas confirmés du coronavirus jeudi le 23 décembre et une possible présence du variant Omicron sur le territoire témiscabitibien. Toutefois, la directrice régionale de santé publique, Dre Lyse Landry, soupçonne que le variant se propage en Abitibi-Témiscamingue.

Par ailleurs, l’organisation confirme l’absence de 25 travailleurs de la santé, tous atteints de la COVID-19.

On en a plus que ça qui sont déjà en isolement. On était [déjà] dans un enjeu de main-d'œuvre très difficile , souligne Mme Roy.

En milieu de journée, jeudi le 23 décembre, le CISSS-AT dénombrait déjà plus de 115 nouveaux cas déclarés du virus. Le nombre total sera connu le 29 décembre. Aucun bilan quotidien ne sera publié jusqu'au 28 décembre en raison de la période des Fêtes, où les effectifs sont réduits.

« Il faut être capable de protéger notre réseau de la santé. Il faut arrêter l’augmentation des nouveaux cas. On peut tous faire la différence en arrêtant la multiplication de nos contacts sociaux » — Une citation de Caroline Roy, PDG du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue

La PDG du CISSS-AT, Caroline Roy, invite toute personne témoin de tout manquement aux règles sanitaires actuellement en vigueur à le signaler à la Sûreté du Québec en composant l’étoile suivie du 4141.