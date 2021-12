Moins d’églises, moins de prêtres, le monde catholique en mutation

Bien des fidèles se retrouveront durant le temps des fêtes dans les églises de nos régions afin d'assister aux célébrations du temps de Noël, mais, depuis des années, les églises se vident et les prêtres se font de plus en plus rares.

Yvan Morin attend l'heure juste pour entrer dans le chœur de l'église Saint-Patrice de Rivière-du-Loup, où il célébrera la messe.

Quand 16 h sonne, le moment tant attendu est arrivé. Une toute nouvelle communion s’amorce, comme à l’habitude.

Yvan Morin, 90 ans, exerce son ministère depuis 65 ans.

« Je vais continuer tant que je ne serai pas en embarras ici au presbytère. Tant que ma santé sera bonne, je vais rester ici. » — Une citation de Yvan Morin, prêtre à Rivière-du-Loup

Moins de fidèles sur les bancs des églises. Des messes retransmises à la télé communautaire. Son travail a bien changé depuis ses débuts.

L'abbé Yvan Morin n'a pas l'intention de quitter sa pratique de sitôt. Il exerce son ministère depuis 65 ans. Photo : Radio-Canada

Des fois, on peut ressentir de la nostalgie , admet-il. Il s’arrête un moment pour se rappeler les temps d’autrefois. C’est bien de célébrer la messe de minuit lorsque l’église est pleine à craquer, c’est différent de célébrer dans une église à moitié pleine.

Il est tout de même loin d’être le seul à se remémorer le temps passé.

Sur les 67 prêtres actuellement dans le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 40 sont en résidence pour aînés, 15 sont à la retraite et 12 travaillent à temps plein.

Toutefois, depuis quelques années, des prêtres étrangers sont en mission dans nos régions pour prêter main-forte. L'abbé Désiré Messou est arrivé il y a trois ans de Côte d'Ivoire.

C’est comme une famille un peu éclatée , s’amuse-t-il à décrire.

« Si les parents d’un enfant sont empêchés, les grands-parents, l’oncle ou la tante peut aller garder l’enfant un moment. Eh bien, là, c’est la même chose. » — Une citation de Désiré Messou, prêtre missionnaire en fonction dans le Transcontinental

L'abbé Désiré Messou est venu prêter main-forte à l'église québécoise il y a trois ans. Photo : Radio-Canada

L’évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Pierre Goudreault, est content de compter sur le renfort de ses confrères internationaux. Mais il reste toutefois du chemin à faire dans notre coin de pays, selon lui.

C'est bien, on s'enrichit mutuellement, mais je pense qu'on ne peut pas non plus uniquement compter sur cette solution-là , songe-t-il. Je pense qu'aujourd'hui on est appelé à être créatif, à faire église même autrement.

L'Église compte désormais sur d’autres milieux pour continuer d'animer les communautés chrétiennes.

Qu'on soit père ou mère de famille, qu'on soit prêtre ou agent pastoral, il y a toute une contribution que l’on peut apporter et qui est une richesse , avance l’évêque. En l’absence d’un prêtre, il y a une autre forme de célébration qui permet le dimanche de se réunir, et qu’on appelle une célébration dominicale de la parole.

En guise d’espoir pour les paroissiens, deux prêtres sont actuellement en formation pour assurer la relève dans le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Ils seront en poste lorsque viendra le temps pour l'abbé Morin de laisser sa place.

D'après le reportage de Fabienne Tercaefs