Omicron risque de mettre le système hospitalier « à genou »

Lors d'un point de presse conjoint de plus d’une heure, les autorités sanitaires ont demandé à la population de réduire les contacts sociaux.

La journée de jeudi a été marquée par un record de nouveaux cas de COVID-19 au Québec, tout comme dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Je n'ai jamais senti le système aussi fragile , laisse tomber le Dr Mathieu Simon, chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec IUCPQ ).

Il invite la population à faire preuve de jugement à l'approche des Fêtes.

Le Dr Mathieu Simon est pneumologue et chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Photo : Radio-Canada

« Avoir 10 personnes à table pendant le réveillon de Noël, c'est un risque qui est majeur. Chaque personne atteinte de l'Omicron va générer cinq nouvelles infections. » — Une citation de Dr Mathieu Simon, chef des soins intensifs à l'IUCPQ

Le Dr Simon ne prône pas pour autant un retour des mesures sanitaires plus strictes. Je suis très fier que le débat se fasse maintenant au niveau de l'individu plutôt qu'avec des mesures sanitaires lourdes comme des confinements et des couvre-feux et autres choses. On vit dans un monde de liberté et d'individualité. Il appartient à l'individu de prendre la liberté de faire la bonne chose.

La vaccination et la réduction des contacts sociaux sont les deux principaux moyens pour la population d’infléchir la courbe des nouvelles infections. Bien que certaines études tendent à démontrer que le variant Omicron enverrait moins de gens à l’hôpital, le Dr Simon fait valoir que la progression fulgurante des cas risque néanmoins de submerger le système hospitalier.

C'est l'amplification sans fin des cas qui va finir par faire déborder le système. C'est pas le temps de rentrer dans le débat de si l'Omicron est plus ou moins virulent, on le saura dans plusieurs semaines. On espère qu'il ne l'est pas trop, mais même s'il ne l'était pas trop, la volumétrie de patients va faire que le système va être mis à genou.

Le directeur de santé publique de la Capitale-Nationale, le Dr André Dontigny, comprend le besoin des gens de se réunir à Noël après deux années éprouvantes. Il invite toutefois les Québécois à ne pas multiplier les rassemblements.

Essayez de vous maintenir le plus possible dans un tout petit groupe, une ou deux bulles familiales avec qui vous savez que vous êtes en pleine confiance et que vous allez pouvoir vous soutenir mutuellement.

Dr André Dontigny, directeur de santé publique au CIUSSS de la Capitale-Nationale Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

« C'est une menace qui est grave. Les projections qu'on a présentement de nos experts sont à l'effet que l'impact sur nos milieux hospitaliers va être extrêmement important dans les prochaines semaines. » — Une citation de Dr André Dontigny, directeur de santé publique de la Capitale-Nationale

Contagion dans les équipes de soins

La forte transmissibilité du virus met aussi le système en danger alors que le personnel médical est plus à risque. Au Centre hospitalier universitaire CHU de Québec, plus d’une centaine de travailleurs de la santé sont sur le carreau parce qu’ils ont contracté la COVID-19, sans compter ceux qui ne peuvent pas se rendre au travail parce qu’un de leur proche est infecté.

L'Omicron s'insinue dans nos équipes de soins comme aucune autre forme virale avant celle-ci. […] On a commencé à aider d'autres régions, ça va être notre tour un jour d'avoir besoin d'aide , prédit le Dr Simon.

Le directeur des services professionnels du Centre hospitalier universitaire CHU s’attend d’ailleurs à ce que les prochaines semaines soient particulièrement difficiles .

Nos équipes sont fatiguées, usées de la longue bataille contre la COVID et présentement, nos équipes sont également touchées par la COVID , explique le Dr Stéphane Bergeron. Il fait valoir que l’ampleur du délestage qui sera nécessaire pour faire face à la COVID-19 dépendra surtout des agissements de la population dans les prochaines semaines.

Dr Stéphane Bergeron, directeur des services professionnels au CHU de Québec Photo : Radio-Canada

« C'est ça qui va déterminer notre capacité à passer à travers et la hauteur du délestage que les hôpitaux devront faire pour être en mesure de répondre à la vague. » — Une citation de Dr Stéphane Bergeron, directeur des services professionnels du Centre hospitalier universitaire CHU de Québec

Mieux qu’en 2020?

En nombre absolu, le nombre d’hospitalisations dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches est beaucoup moins élevé que l’an dernier.

On compte un total de 29 personnes hospitalisées dans les deux régions alors qu’à pareille date en 2020, 170 personnes atteintes de la COVID-19 occupaient un lit. Aux gens qui pourraient penser que le système est loin d'être saturé, le Dr Stéphane Bergeron répond que la situation globale dans les hôpitaux est très différente cette année.

L'année dernière il y avait une baisse de fréquentation dans les urgences et ailleurs qui nous permettait d'utiliser ces ressources-là pour soigner. La situation actuelle dans nos urgences et nos hôpitaux est fort différente. Nos hôpitaux sont pleins de patients non-COVID et nos urgences ont connu une recrudescence importante de leur achalandage.

Il souligne aussi que les hospitalisations ont triplé dans la région au cours des derniers jours. Le Dr Stéphane Bergeron s'attend à ce que la hausse se poursuive au cours des prochaines semaines.