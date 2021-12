La majorité des messes de Noël maintenues en Gaspésie et aux Iles

Alors que les célébrations de Noël sont annulées dans plusieurs églises de la province, la majorité des paroisses de la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine offriront des messes les 24 et 25 décembre.

L'évêque de Gaspé et des Îles-de-la-Madeleine, Mgr Gaétan Proulx, soutient que les 64 paroisses du diocèse, entre Cap-Chat et Pointe-à-la-Croix, maintiennent leurs célébrations dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Parmi les mesures imposées, il y a notamment le port du masque en tout temps, la distanciation physique minimale d'un mètre entre les personnes, à moins qu'il s'agisse d'occupants d'une même résidence, ainsi que la vérification du passeport vaccinal.

Il est, par ailleurs, requis de ne pas circuler et de demeurer à la même place pendant la célébration.

Les lieux de cultes pourront accueillir des fidèles à la moitié de leur capacité habituelle, jusqu'à un maximum de 250 personnes.

« Il y a eu de belles préparations qui ont été faites partout et tous les citoyens sont les bienvenus dans la mesure où ils sont vaccinés. » — Une citation de Mgr Gaétan Proulx, évêque du diocèse de Gaspé et des Îles-de-la-Madeleine

Mgr Gaétan Proulx, évêque du diocèse de Gaspé (archives) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Mgr Proulx ajoute que certaines activités seront modifiées dans les messes, telles que la crèche humaine.

On est obligé de réduire le type de participation, par exemple, il n’y aura pas de familles qui apportent l’Enfant Jésus à la crèche. Il y a des choses qui ne seront pas là, mais dans l’ensemble, la liturgie va être belle. Les chorales vont chanter en respectant une distance , explique-t-il.

Cependant, il croit que certaines personnes préféreront rester dans le confort de leur foyer par peur de contracter la COVID-19.

Je pense que les gens n’iront pas parce qu’ils vont avoir un peu peur de la propagation du virus. Les personnes plus âgées ont plus peur dans ces situations-là, alors on verra bien. Ça revient à chaque personne de décider d’y être ou pas , mentionne Mgr Proulx.

Selon lui, le culte religieux est une bonne occasion d'aider la population sur le plan spirituel en ces temps de pandémie difficiles sur le moral.

Ce n’est pas facile la crise sanitaire pour tous, mais le fait de se retrouver dans une église, sous une ambiance de prière, ça peut les aider à passer au travers un peu plus , affirme-t-il.

Mgr Proulx précise aussi que les églises sont toujours accessibles pour les visites personnelles.

En ce qui a trait aux funérailles et aux mariages, les autorités sanitaires ont indiqué qu'il est possible de tenir ces cérémonies sans présenter de passeport vaccinal. Une limite de 25 participants est fixée.

Les messes de Noël aussi maintenues à Matane

Le 24 décembre, pour la veille de Noël, deux messes seront tenues à l'église Saint-Rédempteur de Matane, à 16 h et à 20 h.

La célébration du 25 décembre aura lieu à l'église Saint-Jérôme de Matane à 10 h 30.

Je pense que les gens vont venir autant le 24 que le 25 puisque dans notre zone, il y a un bon nombre de personnes qui ont reçu le vaccin et pour ceux qui ne pourront pas être présents, nous allons diffuser les célébrations en direct sur notre page Facebook , lance le curé de la paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie, Auguste Ifédoun Agaï.

M. Agaï est également le prêtre pour la paroisse des municipalités de Saint-René-de-Matane, Sainte-Paule, Saint-Luc-de-Matane, Saint-Adelme, Sainte-Félicité, Grosses-Roches, Les Méchins et Capucins.

Église Saint-Rédempteur, Matane (archives) Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

De plus, il soutient que les équipes veilleront au respect des règles sanitaires sur place.

Nos équipes locales d’animation pastorale sont prêtes. Il n’y a pas de problème à ce niveau chez nous. Les personnes quand elles viennent à l’église, il n’y a pas trop de mouvement. Ils se lavent les mains, ils s'assoient et participent à l’eucharistie. Les distances sont prises. Nous prendrons les dispositions gouvernementales comme on l'a toujours fait dans nos églises. On va faire ce qu’il faut , soulève M. Agaï.

« S’ils estiment qu’ils peuvent venir à l’église, moi je ne leur dirai pas non! Ça serait bien qu’on se rassemble pour célébrer Noël, pour prier pour les uns et les autres. » — Une citation de Auguste Ifédoun Agaï, curé de la paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie

Une autre messe sera organisée le 1er janvier à l'église de Sainte-Félicité à 10 h 30, si les directives gouvernementales demeurent les mêmes.