Une saison amère pour les fabricants de bonbons qui peinent à garnir leurs étagères

Des fournisseurs de chocolat et d’autres friandises festives estiment qu'ils ne sont pas à l'abri des problèmes de transport et de logistique qui ont frappé une grande partie de l’économie canadienne en 2021.

Les fabricants de bonbons, comme Shaun Pilfold du magasin en ligne Candy Crave, ont du mal à s'approvisionner en sucre et en cacao, ainsi qu'en fournitures d'emballage faites de plastique et de carton.

« Depuis six mois, les problèmes d'approvisionnement sont devenus sérieux. Avant, on paniquait quand il nous manquait 15 produits. Maintenant, on a 50 ou 60 produits en rupture de stock. » — Une citation de Shaun Pilfold, propriétaire, Candy Crave

Les articles les plus touchés sont les classiques du temps des fêtes, comme les cannes en bonbon. Shaun Pilfold explique que les fournisseurs répondent principalement aux commandes des grands détaillants, ce qui signifie que de nombreuses petites entreprises n’ont pas du tout de sucre d’orge.

On a fini par faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait auparavant, c’est-à-dire d'aller dans un magasin à grande surface pour acheter des cannes de bonbon juste pour en avoir quelques-unes à mettre dans nos coffrets , déclare-t-il.

Candy Crave a également eu du mal à se procurer des bonbons de Noël durs à l’ancienne. En novembre, Shaun Pilfold a été obligé de s'en procurer des États-Unis où il a payé environ 40 % de plus pour obtenir de 135 à 180 kg qui sont déjà épuisés.

À Calgary, le propriétaire de Master Chocolat s’approvisionne en chocolat en vrac en Belgique. Bernard Callebaut raconte que faire venir un conteneur d’expédition d’Anvers cet automne lui a coûté deux fois plus que d’habitude.

Les problèmes de transport ont aussi perturbé l'approvisionnement de cacao. Photo : Gracieuseté : Chocolaterie Cartier

C’est un défi, mais on trouve des solutions , affirme Bernard Callebaut. J'aurai peut-être plus de cheveux gris le 24 décembre, mais on y est arrivé.

Le chocolatier calgarien admet toutefois qu'il a eu à faire des appels téléphoniques comme un fou et à payer trop cher pour des ingrédients de base comme le sucre fondant, normalement facile à trouver.

Tout, des inondations en Colombie-Britannique aux pénuries de main-d’œuvre dans les usines à travers l’Amérique du Nord, joue un rôle, rappelle Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire d’analyse agroalimentaire à l’Université Dalhousie.

« L’approvisionnement en ingrédients est un premier problème, et ça, c’est si vous avez réellement des employés sur place pour fabriquer les bonbons, explique Sylvain Charlebois. Il a été difficile pour les fabricants de produits alimentaires de garder suffisamment de personnel pour faire le travail.

Avec des informations de la Presse canadienne