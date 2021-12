Dernière journée d’école sur fond d’incertitude à Ottawa

La situation ne préoccupe pas trop Nora Jean, une élève de 2e année de l'École élémentaire catholique Laurier-Carrière d'Ottawa qui est surtout impatiente de célébrer Noël avec ses grands-parents.

J'ai hâte, parce que c'est le moment où tout le monde est le plus de bonne humeur , explique la jeune fille.

Alors que le nombre de cas de COVID-19 continue de grimper, les grands rassemblements en famille ne pourront pas avoir lieu pour une deuxième année consécutive. Mais quand on se compare, on se console, dit l'adage. C'est ce que se répètent ceux qui se rappellent que les restrictions étaient encore plus strictes à pareille date l'an dernier.

Malgré la fatigue des enseignants et des élèves, on est content du semestre qu'on a eu. On est fier du travail accompli et d'avoir réussi cette première partie de l'année , affirme Lise Charlebois, la directrice de l'école.

Lise Charlebois soutient que les enseignants qu'elle encadre demeurent positifs malgré la situation sanitaire qui continue de se détériorer à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pépin

Ça s'est quand même bien passé cette année. On n'a pas eu beaucoup de cas et j'ai vraiment plus pu m'amuser avec mes amis , fait valoir Samuel Lanthier, un élève de 6e année qui espère ne pas avoir à faire plus de deux semaines d'école en ligne au retour des Fêtes.

Il est loin d'être le seul pour qui la possibilité de retrouver la formule d'enseignement virtuel n'est pas synonyme d'enchantement.

« Je n'aime pas ça le virtuel, parce que mon cœur me dit : ''vas sur YouTube'' et ma tête dit non, mais souvent c'est mon cœur qui gagne. » — Une citation de Louis Bonneau, élève de 6e année de l'École élémentaire catholique Laurier-Carrière

Certains sont moins positifs que d'autres, mais dans l'ensemble les gens sont d'attaque. L'important, c'est que les enfants connectent avec leurs enseignants et leurs collègues et qu'ils continuent d'apprendre , insiste Mme Charlebois.

Les enseignants réclament des tests rapides

Au cours des derniers jours, les élèves ontariens se sont fait remettre des trousses de tests de dépistage rapides à la COVID-19 à utiliser pendant les Fêtes. Les enseignants et autres membres du personnel des établissements scolaires de la province, eux, n'en ont pas reçu. Cette décision du gouvernement Ford a été dénoncée par de nombreux organismes et syndicats, jeudi.

La meilleure place pour apprendre, c'est à l'école, sauf que c'est la responsabilité du gouvernement de rendre ce milieu le plus sécuritaire possible. Si on ne prend pas de mesures préventives pour tous, on risque de se retrouver à la case départ , prévient Anne Vinet-Roy, la présidente de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO).

Liste des organismes et syndicats qui réclament des tests rapides pour les employés du réseau scolaire travaillant dans les écoles l' Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens AEFO

la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO)

l'Ontario English Catholic Teachers' Association (OECTA)

la Fédération des enseignantes/enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (OSSTF/FEESO)

le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

Selon Mme Vinet-Roy, le fait de ne pas savoir les conditions dans lesquelles les élèves et les enseignants se retrouveront en janvier est une source d'anxiété pour certains.

Les conseils scolaires n'ont reçu aucune information de la part du gouvernement, donc on est tous en attente de voir ce qu'il va se passer , souligne-t-elle.

On souhaite que tous nos membres et que toutes les personnes qui travaillent dans les communautés scolaires soient capables de décrocher, car on en a tous bien besoin , conclut la présidente de l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens AEFO .

Avec les informations de Frédéric Pépin