Heather Stefanson note que son gouvernement en apprend chaque jour de la pandémie

Mme Stephenson s'est confiée lors d'une entrevue de fin d'année à CBC.

Nous avons fait ce que nous avons fait à ce moment-là, simplement sur la base des informations que nous avions , a-t-elle affirmé en réponse à une question cherchant à savoir si son gouvernement aurait pu agir plus rapidement pour répondre à la quatrième vague de la pandémie, qui a amené les soins intensifs du Manitoba au bord du gouffre.

Mais on regarde toujours en arrière et on se demande si on aurait pu mieux faire les choses. Je pense que nous en apprenons tous les jours et j'en apprends certainement tous les jours dans ce nouveau rôle et j'ai appris dans mes fonctions antérieures.

Mme Stefanson a été ministre de la Santé, pendant la troisième vague de la pandémie, qui a vu des patients du Manitoba être transférés hors province.

Est-ce qu'on aurait dû fermer des endroits plus tôt, est-ce qu'on a trop fermé d'endroits à ce moment-là? Vous vous remettez en question, mais je pense qu'il est important de se rappeler que nous sommes au milieu d'une pandémie et que personne n'a de mode d'emploi dans ce domaine , réitère-t-elle.

Avec le recul et le bénéfice du doute, elle indique que le gouvernement aurait pu prendre des décisions différentes, sans préciser lesquelles.

Heather Stefanson ajoute qu'elle a appris à aller chercher des avis dans les autres provinces canadiennes pour gérer la pandémie, ce qui a mené aux annonces des nouvelles ordonnances sanitaires, vendredi dernier. Une action très rapide ,de son propre aveu, alors que le variant Omicron se propage rapidement.

Mme Stefanson dit s'attendre à une vague d'hospitalisations qui pourrait continuer à avoir un impact sur les arriérés de chirurgie.

Distanciation de Brian Pallister

La députée de Tuxedo depuis 21 ans a pris le fauteuil de première ministre du Manitoba après avoir gagné la course à la direction du Parti progressiste-conservateur à la fin du mois d'octobre.

Elle a remplacé Brian Pallister qui a annoncé le 10 août qu'il ne se représenterait pas aux prochaines élections provinciales et qu’il ne terminerait pas son mandat.

Brian Pallister, le 10 août 2021 à Brandon, annonçait qu'il ne se représenterait pas aux prochaines élections provinciales et quitterait son poste de premier ministre. Photo : La Presse canadienne

Mme Stefanson aborde la gouvernance d'une manière plus conciliante que M. Pallister, le premier ministre autoritaire et parfois hargneux dont elle a tenté de se distancer.

Elle a dit à maintes reprises qu'elle cherchait à obtenir l'opinion des autres dans sa prise de décision.

Au fil des dernières semaines, elle a assisté à des événements publics en compagnie du maire de Winnipeg, Brian Bowman, et du président de la Fédération des Métis du Manitoba, David Chartrand, qui ne s'entendaient pas avec M. Pallister.

Le début de son mandat a été si occupé qu'elle n'a pas parlé à M. Pallister depuis qu'elle l'a remplacé, dit-elle.

Pour être honnête, j'ai simplement été sur le terrain pour m'assurer que le caucus travaille ensemble pour aider le Manitoba à traverser la pandémie .

Elle a également confié qu'elle laissait certaines décisions à d'autres, notamment sur le sort des statues de Victoria et d'Élisabeth II renversées le jour de la fête du Canada, au palais législatif, à la fin d'un rassemblement à la mémoire des enfants morts dans les pensionnats pour Autochtones.

M. Pallister avait indiqué vouloir restaurer et replacer les statues des monarques britanniques sur le terrain de l'Assemblée législative.

La statue de la reine Victoria, située devant l'assemblée législative du Manitoba à Winnipeg, a été déboulonnée le 1er juillet et la tête de l'ouvrage jetée dans la rivière Assiniboine. Photo : Radio-Canada / Justin Fraser

Pour Mme Stefanson, dans ce dossier, ce qui compte, ce n'est pas sa préférence personnelle, mais ce que les Manitobains veulent .

Un comité gouvernemental étudie les options possibles, tout en consultant les peuples autochtones, dit-elle.

Un porte-parole de la province confirme qu'une décision quant à l'avenir des statues est attendue bientôt, probablement d'ici la fin de l'année .

Même si ses adversaires politiques tentent de rapprocher son gouvernement de celui de Brian Pallister, Heather Stefanson leur demande d'être patient, reconnaissant qu'il reste du travail à faire.

Lors de la cérémonie pour honorer le championnat de la Coupe Grey des Blue Bombers de Winnipeg, la première ministre a été huée.

Ça fait sept semaines que je suis première ministre, donnez-nous un peu de temps , conclut-elle.

Avec les informations de Ian Froese et Simon Deschamps