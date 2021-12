Assange fait appel de la décision de justice ouvrant la voie à son extradition

Le 10 décembre dernier, la Haute Cour de justice avait jugé recevable l'appel de Washington contre une décision de première instance s'opposant à l'extradition du fondateur de WikiLeaks.

Les autorités américaines entendent poursuivre l'Australien de 50 ans pour 18 chefs d'accusation liés à la publication par WikiLeaks, à partir de 2010, de 700 000 documents militaires américains et de câbles diplomatiques confidentiels classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan, qui, selon elles, a mis des vies en danger.

Julian Assange risque s'il est jugé aux États-Unis jusqu'à 175 ans de prison. Cette affaire représente, selon ses soutiens, une attaque gravissime contre la liberté de la presse.

La justice britannique s'était opposée en première instance à l'extradition en arguant de risques pour la santé de Julian Assange (risques de suicide notamment), mais les États-Unis avaient fait appel en octobre de cette décision en apportant des garanties sur ses conditions de détention.

Les magistrats de la Haute Cour avaient alors souligné que les assurances fournies par les États-Unis étaient des engagements solennels proposés par un gouvernement à un autre .

La Cour suprême est la dernière instance d'appel du Royaume-Uni.

Deux ans et demi dans une prison de haute sécurité

Stella Moris, l'avocate de Julian Assange devenue sa compagne et la mère de ses deux enfants, a déclaré que la décision de la Haute Cour soulevait trois questions légales d'intérêt général.

Selon le droit anglais, pour que la demande ait une chance d'être examinée par la Cour suprême, les mêmes juges de la Haute Cour qui ont ordonné l'extradition de Julian Assange doivent d'abord certifier qu'au moins un des motifs d'appel de la Cour suprême est un point de droit d'intérêt général , a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Stella Moris a précisé que la demande d'autorisation d'appel est actuellement examinée par les juges de la Haute Cour. Une décision n'est pas attendue avant la troisième semaine de janvier.

Incarcéré dans une prison de haute sécurité près de Londres depuis deux ans et demi, Julian Assange avait été arrêté par la police britannique en avril 2019 après avoir passé sept ans dans l'ambassade londonienne de l'Équateur où il s'était réfugié alors qu'il était en liberté sous caution.