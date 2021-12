L’Université Laval se prépare pour un retour en virtuel en 2022

L’incertitude entourant le variant Omicron au Québec force l’Université Laval à se préparer en fonction d’un début de session à distance dès le 10 janvier 2022. Elle annule aussi les voyages d'études à l'étranger jugés non essentiels qui devaient reprendre en 2022.

Nous vous demandons de vous préparer à l’activation d’un plan de repli qui prévoit un début de session principalement à distance pour les trois premières semaines de la session d’hiver 2022, soit du 10 au 30 janvier , est-il écrit dans une mise à jour sur la COVID-19 publiée jeudi après-midi.

Lundi, le gouvernement a annoncé la fermeture de toutes les écoles, pour faire face à la montée en flèche des nouvelles infections au coronavirus. Pour le moment, un retour en présence dès le 10 janvier pour les cégeps et les universités est toujours permis.

L’Université Laval n’était pas en mesure de nous accorder d’entrevue jeudi. La mise à jour publié sur son site web mentionne cependant que le plan de repli temporaire vise à assurer la sécurité et la santé des membres de notre communauté et à protéger la continuité de l’enseignement et de la recherche .

Détails après les Fêtes

Les professeurs recevront plus d’informations au cours de la journée. Pour ce qui est des étudiants, ils sont invités à visiter leur dossier monPortails dès le 5 janvier pour obtenir plus de détails concernant le début de la session et les mesures sanitaires.

L’Université de Montréal a aussi annoncé qu’elle se prépare à une reprise des cours à distance en 2022, au moins jusqu’au 17 janvier. Même chose du côté de l'Université d'Ottawa.

Déplacements à l’international déconseillés

Alors que les universités du Québec recommençaient tranquillement à permettre les voyages d’études à l’étranger, la nouvelle recommandation du gouvernement fédéral met un frein à cet envol.

En conformité avec les directives gouvernementales, l’Université Laval déconseille à tous les membres de la communauté les déplacements universitaires à l’international, et ce, jusqu'à nouvel ordre , peut-on lire dans la mise à jour de l’université.

Tous les séjours universitaires à l'international sont de nouveau limités aux activités essentielles , a tranché l’Université Laval.

Les professeurs et les étudiants qui ont des questions peuvent visiter la page Voyages et déplacements  (Nouvelle fenêtre) sur le site de l'université.