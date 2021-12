Les services ouverts ou fermés pour Noël en Colombie-Britannique

À l’approche de Noël et des autres fêtes de fin d’années, plusieurs commerces et autres services de la Colombie-Britannique modifient leurs heures d’ouverture. Afin d’éviter les mauvaises surprises, voici une liste non exhaustive de ce qui est ouvert ou fermé du 24 au 26 décembre.

Il est important de noter que, comme Noël et les soldes du lendemain de Noël sont un samedi et un dimanche cette année, certaines entreprises rattrapent ces jours fériés la semaine suivante. Beaucoup d’entre elles seront donc fermées le 27 et le 28 décembre.

De plus, les nouvelles restrictions sanitaires en vigueur dans la province forcent la fermeture de plusieurs commerces et services.

Magasinage et consommation

Les magasins de vente d’alcool (BC Liquor Stores) sont fermés le 25 décembre. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms / CBC

La plupart des magasins ont des heures d’ouverture réduites, la veille de Noël. Après 17 h, il sera plus compliqué de faire vos courses ou vos achats de Noël de dernière minute.

Le 25 décembre, une grande majorité de ces commerces ferment leurs portes, tout comme les commerces à grande surface comme Costco, Whole Foods Market, Save-on-Foods ou Real Canadian Superstore.

Les magasins de vente d’alcool (BC Liquor Stores) ne sont pas non plus ouverts ce jour-là.

Certains restaurants reçoivent encore des clients les 25 et 26 décembre. C'est également le cas des épiceries à petite surface (moins de 375 mètres carrés) et des dépanneurs.

Les traditionnelles soldes du lendemain de Noël, qui attirent les foules chaque 26 décembre, battront leur plein à nouveau cette année, avec des magasins ouverts dès 8 h.

Autres services

Les banques, les bureaux gouvernementaux et les bureaux de poste sont fermés les 25 et 26 décembre, tout comme les bureaux d'Société d'assurance automobile de la Colombie-Britannique ICBC , qui maintient néanmoins son service téléphonique et en ligne en tout temps.

Beaucoup de ces services sont également fermés les 27 et 28 décembre, car les jours fériés du 25 et du 26 décembre tombent un samedi et un dimanche, cette année. Les stations d’essence, elles, restent ouvertes.

Culture et loisirs

Les stations de ski, comme celle de Whistler-Blackcomb, sont ouvertes pendant les Fêtes. Photo : Mitchell Winton

Les bibliothèques du réseau des bibliothèques de Vancouver sont fermées les 25 et 26 décembre et offrent des horaires réduits le 24 et le 27 décembre. Seule la bibliothèque du Centre Carnegie, dans le Downtown Eastside, maintient son horaire habituel.

Les centres communautaires de Vancouver sont, pour la plupart, fermés le jour de Noël, à l'exception de celui de Trout Lake, qui est ouvert de 10 h 30 à 15 h 30 le 25 décembre. Les horaires varient en fonction des centres, le 26 décembre.

Le Musée des beaux-arts de Vancouver sera fermé au public le 25 décembre, tout comme la plupart des musées de la province.

Les principaux cinémas et les stations de ski de la province sont accessibles pendant les Fêtes, tout comme l’Aquarium de Vancouver, qui ferme cependant ses portes à 16 h les 24 et 25 décembre.

Transport en commun

Pour Noël, les autobus de TransLink à Vancouver roulent selon les horaires du dimanche et des jours fériés. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms / CBC

Les 25 et 26 décembre, les autobus de TransLink et le SkyTrain de Vancouver roulent selon les horaires du dimanche et des jours fériés, et les centres de service à la clientèle seront fermés.

Le prix d’un billet de transport sera celui pour une zone dans tout le réseau de TransLink ces jours-là.