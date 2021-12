Fermeture temporaire des Musées canadiens de l’histoire et de la guerre

Tous les évènements et les programmes qui devaient avoir lieu aux Musées sont également annulés , précise un communiqué commun émis par la direction des institutions nationales établies à Gatineau et à Ottawa.

Nous regrettons les répercussions que pourrait avoir cette décision pour les personnes, les familles et les groupes qui utilisent nos installations. Nous croyons cependant qu’il s’agit de la meilleure décision à prendre dans l’intérêt de toutes les collectivités que nous servons. La santé et la sécurité du public et de notre personnel demeurent notre priorité absolue , peut-on aussi lire dans le communiqué.

Les ressources muséales en ligne demeureront quant à elles accessibles pendant cette nouvelle période de fermeture.