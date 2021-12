Le bureau de santé de Windsor-Essex s’inquiète du non-respect des mesures sanitaires

Alors que la région enregistre 105 nouveaux cas de la COVID-19, les responsables locaux de la santé de Windsor-Essex indiquent que certaines entreprises de la région ne respectent toujours pas les mesures de la COVID-19, en vigueur depuis plus d'un an.

Dire que c'est inquiétant serait un euphémisme , a déclaré la PDG de l’agence sanitaire, Nicole Dupuis, lors d'un point de presse jeudi.

Nicole Dupuis, PDG du Bureau de santé publique de Windsor-Essex Photo : Bureau de santé publique de WIndsor-Essex

Elle rappelle que ce type de mesure est en place depuis plus d'un an et que les entreprises devraient les appliquer.

Selon le Bureau de santé, les entreprises ont été pourtant informées de l'utilisation d'équipement de protection individuelle approprié, lors de la dernière campagne de contrôle.

Cette visite est l'une des nombreuses actions menées par le bureau de santé depuis le début de la pandémie.

Mme Dupuis a ajouté que les agents ont constaté que certaines entreprises ne contrôlent pas les clients et n' ont pas de plan de sécurité documenté. Elles n'utilisent toujours pas correctement les équipements de protection individuelle, constate-t-elle.

« Neuf entreprises ont reçu une contravention et 21 autres ont été sensibilisées à la conformité en fin de semaine. » — Une citation de Nicole Dupuis, PDG de l'agence sanitaire

Un décès et plus de 100 nouveaux cas

À l'approche des fêtes de fin d'année, le Bureau de santé rappelle aux gens de suivre les conseils de la santé publique, de se faire vacciner ou de recevoir une dose de rappel et de limiter les rassemblements, pour contrer une nouvelle flambée de la COVID-19. L’agence sanitaire rapporte un mort supplémentaire, un homme de 70 ans.

Chiffres du jour 105 nouveaux cas 1 personne décédée de la COVID-19

547 cas actifs

27 personnes hospitalisées

17 foyers d’éclosion dans des écoles ou des garderies

12 foyers d’éclosion en milieu de travail

4 foyers d’éclosion dans la communauté

2 éclosions dans des foyers de soins de longue durée à Leamington : Franklin Gardens Long-Term Care Home et Sun Parlor Home for Senior Citizens

Le centre de vaccination de masse de Leamington ouvre le 5 janvier

À l'heure actuelle, le seul centre de vaccination de masse pour les rappels se trouve au centre commercial Devonshire.

Mercredi, le Bureau de santé a indiqué dans un communiqué que le centre récréatif Nature Fresh Farms de Leamington ouvrira ses portes le 5 janvier comme centre de vaccination de masse.

Il avait été transformé en centre de vaccination de masse plus tôt cette année pour donner aux gens la première et la deuxième dose.

Le centre devrait proposer des rendez-vous de 9 h à 15 h 45 , du mardi au samedi, et offrira la première, la deuxième et la troisième dose aux personnes dont le système immunitaire est affaibli, ainsi que des rappels.

Les responsables de la santé ont indiqué qu’il n’y aura pas de service pour les visites spontanées. Ils ajoutent que les personnes peuvent commencer à prendre des rendez-vous à partir du 29 décembre à 8 heures.

De plus, le Bureau de santé s’associe à l’Hôpital Erie Shores HealthCare à Leamington, aux services médicaux d’urgence de Windsor-Essex (EMS) et à la Ville de Kingsville pour travailler avec les employeurs afin d'offrir aux travailleurs étrangers temporaires la possibilité de se faire vacciner.

Une série de cliniques de vaccination éphémères sera créée et spécifiquement conçue pour vacciner les travailleurs migrants vivant à Windsor-Essex. Le bureau de santé a déclaré avoir déjà contacté les employeurs.

