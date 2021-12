Art vivant, statues et L’Eau vive : comment 2021 a marqué la culture fransaskoise

En 2021, la COVID-19 n’a pas empêché les musiciens et les comédiens de monter sur scène ni à L’Eau vive de célébrer ses 50 ans. L'année a également été marquée par des décisions difficiles au sujet de statues controversées.

L’art vivant de retour en spectacle

En dépit de la pandémie, les artistes du spectacle ont pu remonter sur les planches en 2021.

La Troupe du Jour a entamé l’année avec une pièce sur patinoire, Le Chandail, adaptation musicale et bilingue du conte classique de Roch Carrier.

Gabriel Gosselin et Gabrielle Dufresne, deux acteurs de la pièce « Le Chandail », présentée par la Troupe du Jour, en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

Cette expérience théâtrale a posé de nombreux défis. L'actrice Gabrielle Dufresne a notamment dû réapprendre à patiner.

C’est vraiment agréable, mais je suis certainement moins douée que mes collègues jouant au hockey ou faisant du patinage artistique , confie-t-elle.

La troupe fransaskoise a également présenté Pandamour, une création collective qui se penche sur la vie pendant la pandémie, avec l’espoir que celle-ci arrive à son terme. Des présentations en plein air ont eu lieu à Prince Albert, Saskatoon, Bellevue, Moose Jaw, Regina et Gravelbourg.

Gabrielle Dufresne décrit cette pièce comme une célébration de l’amour qu’on a vécu, des pertes qu’on a subies, des connexions qu’on a faites durant la pandémie, cette expérience universelle .

La musique s’est fait entendre

Le musicien fransaskois Étienne Fletcher. Photo : Radio-Canada / Raphaële Frigon

Étienne Fletcher a étrenné son premier album, Entre-deux, lors d'une tournée pancanadienne à partir des Maritimes jusqu’aux Territoires du Nord-Ouest, avec évidemment plusieurs arrêts en Saskatchewan.

C’est non seulement mon premier album, mais c'est mon album francophone, même si on a glissé une toune en anglais. Mais l’album au complet, c’est un choix que j’ai fait de me lancer en composition, je voulais avoir un album solide en français , indiquait l’auteur-compositeur-interprète avant le lancement.

Depuis 2018, Marie-Véronique Bourque participe aux séminaires de flûte de jazz d'Ali Ryerson en Californie. Photo : Daniel Paquet

En avril, la flûtiste jazz Marie-Véronique Bourque a dévoilé Entre Québec et Saskatchewan, son second album. L'œuvre jette un pont entre ses origines et ses nouvelles racines dans l’Ouest canadien.

À l'automne, elle a participé à une résidence de création dans le sud-ouest de la France afin de composer une pièce musicale pour flûte et orgues.



Shawn Jobin a lui aussi évoqué la notion de séparation en faisant paraître l’album Distance. Cette œuvre se penche sur les nombreux kilomètres qui le séparent de la fransaskoisie depuis qu’il s’est installé au Québec.



L’artiste hip-hop s’est méticuleusement préparé pour ce lancement en proposant plusieurs vidéoclips à son public, notamment pour la piste Down.

En novembre, Ponteix a fait paraître Amélia, un mini-album de quatre pièces. C'était l’occasion de reprendre la route avec une tournée au Québec et en Saskatchewan, question d’enfin pouvoir célébrer son public pour partager ces moments spéciaux de scène et d'énergie , confiait-il.

Deux ans après l’album « Bastion», Ponteix a fait paraître « Amélia », un mini-album de quatre pièces musicales. Photo : Avec la gracieuseté de Nicole Ens

L'auteure-compositrice-interprète Nyenimana a remporté le concours Nouvelle scène. En plus des honneurs, elle rentre chez elle avec un trophée réalisé par Joe Fafard. Photo : Radio-Canada / Raphaële Frigon

« Je suis trop contente de... ouf! » — Une citation de Nyenimana, autrice-compositrice-interprète

Cette année a vu le retour du concert des participants de Nouvelle scène à l’Artesian de Regina. À l’issue de la compétition, le jury a tranché : c’est Nyenimana qui ira représenter la Saskatchewan lors du prochain concours Chant’Ouest.

Une statue déboulonnée

La mairesse de Regina, Sandra Masters, souhaitait ouvrir un dialogue respectueux en retirant la statue. Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

2021 a aussi été l’année des décisions controversées à Regina. Comme ailleurs au pays, après de nombreuses manifestations au fil des ans, le conseil municipal a décidé d'enlever la statue de l’ancien premier ministre John A. Macdonald du parc Victoria, dans le but de favoriser la réconciliation avec les Autochtones.

Une œuvre rapatriée

La statue de la déesse Annapurna a été dérobée d'un temple en Inde en 1913. Photo : Don Hall

Le musée d’art Mackenzie de Regina a également été contraint à affronter son passé. La statue de la déesse Annapurna a finalement été rapatriée en Inde. Elle avait été dérobée d’un temple indien en 1913 puis retrouvée en 2020 par l'artiste Diviah Merah dans les collections du Musée d’art Mackenzie de Regina.

Un journal célébré

Le journal fransaskois a vu le jour le 12 octobre 1971. Photo : Coopérative des publications fransaskoises

Le journal L’Eau vive a célébré son épopée. La publication francophone fêtait ses 50 ans depuis l’impression de sa première édition, le 12 octobre 1971.

Pour l’occasion, Radio-Canada a produit un dossier qui raconte l'histoire du journal fransaskois, en collaboration avec la Coopérative des publications fransaskoises et la Société historique de la Saskatchewan.

L’Eau vive s'apprête maintenant à vivre sa prochaine évolution technologique. Ses artisans préparent en effet une refonte du site web et une application mobile.