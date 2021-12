Des excréments d’animaux du Zoo de Toronto génèrent de l’électricité

Des excréments d’animaux du Zoo de Toronto servent à produire du biogaz, une source d'énergie renouvelable. À l’aide d’une collecte annuelle de 3000 tonnes de fumier et de 15 000 tonnes de résidus alimentaires, l’organisation ZooShare génère de l’électricité pouvant alimenter environ 250 ménages ontariens. Elle innove et le zoo, lui, réduit son empreinte écologique.

Dans la zone de la savane africaine du Zoo de Toronto, la gardienne Deserrai Buunk effectue une tâche exigeante.

Elle récupère le fumier de plusieurs animaux pour l’envoyer vers un lieu de production de biogaz.

Chaque jour, ses collègues et elle, dans sa section du zoo, ramassent environ 500 à 600 livres d’excréments, ce qui représente une moyenne de 250 kg. C’est beaucoup de fumier! , s’exclame-t-elle.

Réduire l'empreinte écologique du zoo

La collaboration entre le Zoo de Toronto et ZooShare ne date pas d’hier. Les deux organisations ont commencé à travailler ensemble il y a plus de 10 ans, mais c’est finalement en 2021 que la production d’énergie a pu débuter. La directrice du programme de conservation et de l’environnement au Zoo de Toronto, Kyla Greenham, s’en réjouit. Elle explique que cette collaboration permet au zoo de réduire son empreinte écologique et ses émissions de gaz à effet de serre . Une façon de plus, selon elle, de protéger les animaux du zoo, mais aussi les animaux dans la nature.

Et ce sont tous les animaux qui sont mis à contribution, plus spécifiquement, tous les animaux qui produisent du fumier solide . Parmi eux, on trouve entre autres les girafes, les orangs-outans, les gorilles et les rhinocéros. Ces derniers produisent d’ailleurs énormément de fumier.

« Les enfants adorent cette histoire, puisqu’on leur parle d’excréments d’animaux! » — Une citation de Kyla Greenham, directrice du programme de conservation et de l’environnement, Zoo de Toronto

Si on peut faire ça en tant que communauté, peut-être qu’on peut étendre ce type de projets à travers l’Ontario pour augmenter la quantité d’énergie renouvelable disponible pour les Ontariens , croit Kyla Greenham.

La directrice du programme de conservation et de l’environnement du Zoo de Toronto, Kyla Greenham, souligne que le Zoo cherche à réduire son empreinte écologique. Photo : Radio-Canada / Stella Dupuy

Comment ça fonctionne?

L’un des fondateurs et directeurs de ZooShare, Daniel Bida, explique que son organisation dépose les excréments d’animaux recueillis au zoo ainsi que des résidus alimentaires dans une première cuve.

Ensuite, le tout est pasteurisé afin d’assurer l’élimination des bactéries nuisibles. La matière reste, par la suite, de 30 à 40 jours dans une cuve de digestion, appelée digesteur, chauffée à environ 40 degrés Celsius. Dans celle-ci, du biogaz se forme par l’action de bactéries. Il s’agit principalement d’une combinaison de méthane et de dioxyde de carbone.

Ce gaz est alors transformé en électricité.

L’idée, c’était de prendre le fumier du zoo et de le mélanger à des résidus alimentaires de la ville de Toronto, recueillies notamment dans des restaurants et des événements , explique Daniel Bida.

On souhaite générer une énergie renouvelable, mais aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre, en détournant les déchets organiques des sites d’enfouissement. On crée également un produit fertilisant. C’est un bel exemple de l’économie circulaire , ajoute-t-il.

L'organisation de Daniel Bida, ZooShare, a commencé à produire et à exporter de l'électricité en avril 2021. Photo : Radio-Canada / Stella Dupuy

Il explique qu’il y a aujourd’hui, plus de 30 sites de production de biogaz à travers l’Ontario, sur des fermes ou des sites commerciaux. Le sien, selon lui, se distingue par l’utilisation du fumier recueilli au zoo.

« Ce dont je suis le plus fier dans cette installation, c'est que nous prenons des matières qui autrement finiraient dans une décharge et que nous en tirons de l'énergie. » — Une citation de Daniel Bida, un des fondateurs et directeurs de ZooShare

L’entrepreneur aimerait bientôt ajouter un autre digesteur afin de doubler la capacité de production de ses installations, situées sur le territoire du Zoo.

Avec des informations de Talia Ricci de CBC