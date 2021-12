Traverses annulées et conditions routières difficiles à l’est

En raison du mauvais temps, la Société des traversiers du Québec (STQ) informe ses usagers qu'il n'y aura qu'un seul aller-retour entre Matane et la Côte-Nord, vendredi. C'était la même chose, jeudi.

Comme prévu, le F.-A.-Gauthier a quitté Matane à 8 h, vendredi, en direction de Godbout, mais le retour vers Matane, prévu à 11 h, a été repoussé à 13 h 30. Ce sera le dernier départ de la journée. Les départs de 14 h et de 17 h sont annulés.

À la veille de Noël, les traversées du F.-A.-Gauthier sont à nouveau perturbées par les conditions météorologiques. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Les voyageurs qui désirent quitter la Côte-Nord à la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine profiteront, du 23 décembre au 4 janvier, de quelques journées où l'horaire des traversées sera bonifié.

C'est le cas les 23, 24, 28 et 30 décembre, ainsi que le 4 janvier. Durant ces journées, deux navires partiront des deux rives aux 20 minutes jusqu'à 20 h.

Prudence sur les routes

Au lendemain de deux jours de neige et de poudrerie, la route 138 reste partiellement enneigée à l'est de Sept-Îles, et ce, jusqu'à Kegaska. Le ministère des Transports souligne également la présence de glace et de lames de neige sur la route. La visibilité est réduite de Pointe-Parent à Kegaska.

Sur la route 389, la visibilité est également réduite de Fire Lake à Fermont.

La circulation s'effectuait en alternance vendredi matin à l'ouest de la rivière Bersimis en raison d'un accident survenu vers 5 h.

S'informer avant de circuler

La clé, c'est de planifier ses déplacements, rappelle Denis Arseneault porte-parole au ministère des Transports du Québec. Les automobilistes sont invités à consulter l'évolution de la situation routière sur quebec511.info  (Nouvelle fenêtre) avant de prendre la route.

Par ailleurs, Denis Arseneault rappelle les règles d'usage pour assurer la sécurité sur les routes : assurer sa visibilité en allumant ses phares, garder une distance de sécurité avec le véhicule que l'on suit et penser à ralentir.