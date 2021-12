Les Nord-Côtiers emprunteront routes et traverses

La visibilité est bonne de Tadoussac à Aguanish et la route y est dégagée. D'Aguanish à Kegaska, les conditions routières sont plus difficiles alors que la chaussée est enneigée et que la visibilité est réduite. La route 389, qui relie Baie-Comeau et Fermont est enneigée, mais la visibilité y est bonne.

En Basse-Côte-Nord, plusieurs tronçons de la route 138 sont fermés entre Tête-à-la-Baleine et Blanc-Sablon.

Les traversiers

Les voyageurs qui désirent quitter la Côte-Nord à la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine profiteront, du 23 décembre au 4 janvier, de quelques journées où l'horaire des traversées sera bonifié. C'est le cas les 23, 24, 28 et 30 décembre, ainsi que le 4 janvier. Durant ces journées, deux navires partiront des deux rives aux 20 minutes jusqu'à 20 heures.

Le F.-A.-Gauthier était quai de Godbout jeudi après-midi. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

En ce qui concerne la traverse entre Matane et la Côte-Nord, en raison des conditions de navigations défavorables, il n'y a eu qu'un seul aller-retour entre les deux rives aujourd'hui. La traverse de 17 heures, qui devait partir de Baie-Comeau, a été devancée à 13 heures à Godbout. C'est ce qu'indique la Société des Traversiers du Québec (STQ). L'horaire normal est en vigueur pour la journée du 24 décembre, à moins que ne surviennent d'autres conditions de navigation défavorables.

S'informer avant de circuler

La clé, c'est de planifier ses déplacements, rappelle Denis Arseneault porte-parole au ministère des Transports du Québec. Les automobilistes sont invités à consulter l'évolution de la situation routière sur quebec511.info  (Nouvelle fenêtre) avant de prendre la route.

Par ailleurs, Denis Arseneault rappelle les règles d'usage pour assurer la sécurité sur les routes : assurer sa visibilité en allumant ses phares, garder une distance de sécurité avec le véhicule que l'on suit et penser à ralentir.