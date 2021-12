Une subvention pour les entreprises touchées par les nouvelles restrictions en C.-B.

Depuis le début de la pandémie, notre gouvernement a répété qu'il serait là pour les entreprises et les gens. C'est le but de cette subvention : aider les entreprises dans le besoin , a annoncé Ravi Kahlon, ministre de l'Emploi, de la Relance économique et de l'Innovation de la Colombie-Britannique en conférence de presse, jeudi.

Intitulée COVID-19 Closure Relief Grant, cette subvention doit venir en aide aux bars, restaurants, gyms, discothèques et salles de spectacles et de réception fermés à la suite des nouvelles mesures sanitaires annoncées par la province mardi.

Cette aide se présente sous la forme d’un montant unique de 1000 $ à 10 000 $ en fonction du nombre d’employés de la structure touchée.

Les candidatures doivent ouvrir en janvier 2022, et celles des entreprises ayant déjà accès aux autres subventions mises en place par la province, comme la Circuit Breaker Relief Grant, seront priorisées. Il sera possible d’envoyer son dossier jusqu'à la fin du mois de février.

La Colombie-Britannique estime devoir débourser 10 millions de $ pour financer cette aide.

Ravi Kahlon a indiqué que le programme est conçu pour permettre son expansion, si nécessaire , dans le cas où d'autres entreprises soient obligées de fermer leurs portes à l’avenir.

Le ministre de l'Emploi, de la Relance économique et de l'Innovation a également appelé les Britanno-Colombiens à soutenir les entreprises touchées par les mesures sanitaires en place en achetant des cartes-cadeaux et des abonnements à utiliser plus tard .

Un centre d’appel doit être mis en place au début de l’année pour conseiller les employés qui peuvent, dès aujourd’hui, envoyer leurs questions par courriel à covid@smallbusinessbc.ca  (Nouvelle fenêtre) .

Cette aide s’ajoute à la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement annoncée mercredi par le gouvernement fédéral et qui s'élève à 300 $ par semaine.