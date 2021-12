20 séries à regarder en rafale (ou pas) durant le temps des Fêtes

Les paysagistes (Landscapers)

Fraîchement sortie au début du mois de décembre, cette fiction s’inspire de l’histoire vraie du couple bien rangé et réservé formé par Christopher et Susan, qui tuent les parents de cette dernière, incarnée par Olivia Colman, avant de les enterrer dans leur jardin.

Découvert des années plus tard, le crime a fait l’objet une enquête largement médiatisée au Royaume-Uni.

➤ Une minisérie en 4 épisodes de 45 minutes. À voir sur Crave

À l’école du chocolat

Parfaite pour le temps des Fêtes, cette série documentaire nous plonge dans l’art de la fabrication des chocolats.

Elle suit huit pâtissiers et pâtissières qui rivalisent de créativité et d’audace pour réaliser des pièces en chocolat spectaculaires et gagner le concours, sous la houlette du chef chocolatier Amaury Guichon.

➤ Une saison de 8 épisodes de 30 à 45 minutes. À voir sur Netflix

Yellowstone

Cette série dramatique raconte l’histoire de la famille Dutton, propriétaire d’un immense ranch au Montana. On y voit les conflits qui se développent pendant que la famille se bat contre l’empiétement sur leurs terres, menacées par des promoteurs immobiliers ou par l’établissement d’une réserve autochtone, notamment. La distribution est étincelante, avec Kevin Costner dans le rôle principal. La quatrième saison est sortie en novembre.

➤ Quatre saisons d’une dizaine d’épisodes de 40 minutes à 1 heure et demie. À voir sur Amazon Prime et Paramount+

1883

Antépisode de la série Yellowstone, la première saison, 1883, vient tout juste d’être lancée. Elle revient sur le parcours qui a mené la famille Dutton du Texas au Montana pour y installer un ranch.

À noter la présence de Tom Hanks en vedette invitée.

➤ Une saison de 10 épisodes de 45 minutes. À voir sur Paramount+

Portrait-robot

L’œuvre du réalisateur Alexis Durand-Brault met en vedette Sophie Lorain, Rémy Girard et Rachel Graton. Cette dernière incarne Ève Garance, une artiste devenue portraitiste judiciaire après avoir vécu un drame personnel : la disparition de son fils.

On suit l’équipe de l’unité des enquêtes qu’elle forme avec ses trois collègues, dans une série qui mêle thriller et drames humains.

L’histoire est inspirée d’un épisode réel de la vie de Rachel Graton, qui, en tant que victime d’un crime, a déjà eu à faire un portrait-robot avec une portraitiste. La deuxième saison est en chantier.

➤ Une saison de 10 épisodes de 45 minutes. À voir sur Club illico

The Witcher

La deuxième saison des aventures de Geralt de Rivia, le chasseur de monstres photogénique aux cheveux platine incarné par Henry Cavill, vient tout juste d’arriver sur Netflix.

Cette série est inspirée des ouvrages de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski, qui ont été popularisés grâce à une série de jeux vidéo signés par le développeur polonais CD Projekt Red.

Cette épopée fantastique combine le drame, les intrigues romantiques, l’horreur et des éléments de films d’action.

➤ Deux saisons de 8 épisodes de 45 minutes à 1 heure. À voir sur Netflix

L’œil du cyclone

Christine Beaulieu excelle dans son rôle de mère de famille monoparentale qui survit à d’innombrables épisodes de turbulence familiale avec ses trois enfants. À (re)voir avant que la deuxième saison de cette comédie familiale n’arrive en février prochain.

➤ Une saison de 13 épisodes de 22 minutes. À voir sur ICI Tou.tv

Complètement lycée

Créée par Rosalie Vaillancourt et Pierre-Yves Roy-Desmarais, cette série humoristique parodie les séries pour ados anglophones des trois dernières décennies. La série a été tournée en anglais, puis doublée dans un français international qui, pour l’effet comique, colle difficilement au mouvement des lèvres des personnages.

Cette série, à l’humour au deuxième, troisième voire au quatrième degré, est évidemment destinée au public qui a connu les Degrassi et Loup-garou du campus qui ont fait les belles années des chaînes comme VRAK, Télétoon et compagnie.

➤ Une saison de 8 épisodes de 7 à 20 minutes. À voir sur Noovo.ca

Easttown (Mare of Easttown)

Dans cette série encensée par la critique, l’actrice Kate Winslet joue une policière qui doit résoudre un meurtre sordide survenu dans sa petite ville de la Pennsylvanie où tout le monde se connaît.

La femme, une mère de famille tourmentée au lourd passé, tente en même temps d’éviter que tout s’écroule dans sa vie personnelle.

➤ Une saison de 7 épisodes d’une heure. À voir sur Crave ou Super Écran

Arcane

Cette série basée sur le très populaire jeu vidéo League of Legends a été créée par le studio d’animation français Fortiche, sous la supervision du développeur Riot Games. Les critiques sont dithyrambiques depuis sa sortie, en novembre dernier, parlant d’un succès surprise pour une série qu’on pensait d’abord réservée aux fans du jeu vidéo.

La première saison explore les tensions entre deux cités-États jumelles et rivales : la riche Piltover et la souterraine et pauvre Zaun. On y suit les destins très différents de deux sœurs, Jinx et Vi, qui ont grandi à Zaun.

Une deuxième saison a déjà été commandée par Netflix.

➤ Une saison de 9 épisodes de 40 minutes. À voir sur Netflix

Plan B

Diffusée cet automne, la troisième saison de Plan B nous plonge dans l’histoire de Mylène, une policière de 39 ans qui voit une intervention de routine auprès d’un couple en crise dégénérer tragiquement.

Cette femme interprétée par Anne-Élisabeth Bossé découvre ensuite l’agence Plan B, qui permet de revenir dans le passé, et tente d’utiliser ce pouvoir pour empêcher le drame de se produire.

La prochaine saison doit suivre le personnage de Jessy, un jeune homme qui sort de prison après avoir été incarcéré pour escroquerie.

➤ Trois saisons de 6 épisodes d’une heure. À voir sur ICI Tou.tv

Get Back

La plupart des adeptes des Beatles ont accueilli chaleureusement le fort attendu documentaire de Peter Jackson sur les séances d’enregistrement de l’album Let It Be du groupe britannique.

Les trois épisodes jettent une lumière nouvelle sur l’ambiance qui régnait à l’époque, à la veille du divorce du groupe. Contrairement au film de 1970 de Michael Lindsay-Hogg, dont Peter Jackson a réutilisé les images, Get Back dresse un portrait plus jovial et réfute certains mythes sur les causes de la séparation du quatuor.

➤ Trois épisodes qui durent entre 2 et 3 heures chacun. À voir sur Disney+

Succession

Suivez les tribulations de la famille Roy, riche propriétaire d’un empire médiatique international dont les membres s’entre-déchirent.

La troisième saison, attendue depuis deux ans et diffusée depuis le mois d’octobre, s’est attiré une avalanche de critiques élogieuses. La chaîne HBO a déjà annoncé qu’elle en produirait une quatrième saison.

➤ Trois saisons d’une dizaine d’épisodes d’une heure. À voir sur Crave ou Super Écran

Le monde de Gabrielle Roy

Inspirée des livres de Gabrielle Roy, cette série se concentre sur l’enfance de la célèbre romancière franco-manitobaine dans le quartier de Saint-Boniface, à Winnipeg. On y parle de thèmes qui ont traversé son œuvre et qui continuent de résonner aujourd’hui, dont le féminisme, l’éducation, l’immigration et la francophonie en milieu minoritaire.

Réalisée par la cinéaste acadienne Renée Blanchar, elle est la première série francophone produite au Manitoba à être diffusée par Radio-Canada.

➤ Huit épisodes de 20 minutes. À voir sur ICI Tou.tv

Yellowjackets

La jeune comédienne québécoise Sophie Nélisse figure dans la distribution de cette nouvelle série américaine produite par Showtime.

Après que leur avion s'est écrasé dans une région nordique éloignée, les jeunes membres d’une équipe de soccer féminine se divisent en clans pour arriver à survivre dans la forêt. La série raconte cette épreuve, mais aussi la nouvelle vie, 25 ans plus tard, des personnes qui ont vécu cette épreuve.

➤ Les épisodes durent une heure. La première saison est en cours de diffusion sur Crave

U-Hauling

La série aux thèmes LGBTQ+ U-Hauling s’écoute au complet en seulement une heure environ. La réalisatrice Dani Vermette s’est inspirée de sa propre histoire pour imaginer le récit de la rupture d’un couple de jeunes femmes, Jeanne et Iris.

U-Hauling a reçu le prix de la meilleure série LGBTQ+ au London Web Fest.

➤ Six épisodes de 10 minutes ou moins. À voir sur Unis TV

Emily à Paris (Emily in Paris)

Cette série n’avait pas fait l’unanimité à sa sortie initiale en 2020. De nombreuses personnes et critiques ont raillé la surabondance de vieux clichés sur Paris et la population qui y vit.

Qu’à cela ne tienne, Emily à Paris a connu une énorme popularité, ce qui lui a valu d’être renouvelée pour une deuxième saison, qui sort le 22 décembre. On pourra découvrir la suite de l’adaptation à la vie parisienne d’Emily Cooper, une jeune femme de Chicago qui déménage dans la capitale française pour le travail.

➤ Deuxième saison le 22 décembre. À voir sur Netflix

Maid

Maid raconte l’histoire bouleversante d’une jeune mère qui fuit une relation abusive et tente de subvenir aux besoins de sa fille en travaillant comme femme de ménage. Jouant aux côtés de sa mère, Andie MacDowell, Margaret Qualley offre une prestation remarquable dans ce récit qui aborde les questions de la violence conjugale, de la pauvreté et de la santé mentale.

➤ Dix épisodes d’une heure. À voir sur Netflix

Le lotus blanc (The White Lotus)

Cette sympathique comédie dramatique nous immerge une semaine dans la vie des touristes, mais aussi du personnel d’un luxueux complexe hôtelier à Hawaï. On s’y moque sans retenue de ces riches vacancières et vacanciers pour qui l’argent ne fait pourtant pas le bonheur.

➤ Une saison de six épisodes d’une heure. À voir sur Crave ou Super Écran

Kingdom

Squid Game, la série qui a connu le meilleur lancement de l’histoire de Netflix, a fait découvrir le talent télévisuel coréen à un large public à travers le monde. C’est loin d’être la seule série coréenne qui mérite de l’attention.

Kingdom, la première série originale coréenne commandée par Netflix, combine à merveille récit à saveur historique et zombies. Un prince coréen du 17e siècle y part en expédition pour enquêter sur une mystérieuse peste qui transforme les gens en bêtes sanguinaires.

➤ Deux saisons de 6 épisodes de 45 minutes à 1 heure. À voir sur Netflix