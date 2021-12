La distillerie Puyjalon poursuit sa lancée

L’entreprise de la Minganie diversifie son offre en développant de nouveaux produits. Parmi ceux-ci, la distillerie souhaite mettre sur le marché un whisky, d’ici 2025.

Le président et directeur des opérations de la distillerie Puyjalon, Mario Noël, a également débuté la production d’un Acerum, une eau-de-vie d’érable. La chicoutai est aussi dans sa mire.

Ça pourrait peut-être donner une liqueur ou quelque chose comme ça. Mais le fruit est assez difficile parce qu’il change selon les saisons , a-t-il expliqué en entrevue à Bonjour la Côte jeudi.

Les travaux d’agrandissement avancent à la distillerie pour ouvrir éventuellement un pub, une salle de dégustation et une terrasse. On veut que l’expérience se passe ici , renchérit Mario Noël.

Une liqueur de gin à temps pour les Fêtes

La liqueur de gin à l'airelle, Rubis Nordique. Photo : Distillerie Puyjalon

De nombreux produits sont maintenant offerts, dont le Rubis, un alcool à base de petits fruits. Cette liqueur de gin a une couleur rosée qui provient de l’airelle, un petit fruit rouge typique du climat nordique qui ressemble et qui goûte un peu la canneberge.

Le président et directeur des opérations de la distillerie Puyjalon se réjouit des nouveaux spiritueux qui sont offerts par la distillerie depuis la sortie de leurs premiers produits en 2019.

La pandémie a fait en sorte qu’on a été obligé de rester à Havre-Saint-Pierre alors qu’en 2019, je travaillais beaucoup le développement international. Mais en un an et demi ici à travailler, j’ai eu le temps de réfléchir à beaucoup de projets , explique M. Noël.

Mario Noël souligne que la pandémie a quand même apporté des avantages puisque de nombreux touristes sont venus visiter Havre-Saint-Pierre cet été, et en l'occurrence, ils sont passés par la distillerie.