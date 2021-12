Les files d’attente pour le test de dépistage à Winnipeg causent parfois des disputes

Les files d'attente pour se faire dépister contre la COVID-19 ont drastiquement grimpé à Winnipeg, ce qui cause du mécontentement chez certaines personnes. Un citoyen a été témoin d’une altercation alors qu'un automobiliste a tenté d’en dépasser d’autres pour obtenir plus rapidement son test.

Lundi vers 17 h, Jorge Requena Ramos a vécu la scène alors qu’il attendait en ligne sur la rue King Edward depuis environ une heure.

M. Ramos estime que le conducteur du véhicule utilitaire sport (VUS), qui a entravé le passage à un autre automobiliste, faisait la queue depuis environ deux heures.

La personne qui s’est fait couper la route est sortie de son véhicule et a frappé furieusement sur la vitre du véhicule utilitaire sport VUS , a déclaré Requena Ramos lors d’une entrevue accordée mercredi à CBC.

Les deux véhicules ont fini par bloquer la circulation routière sur la rue King Edward.

M. Ramos a appelé le Service de police de Winnipeg pour signaler l'altercation.

Le porte-parole de la police, Jay Murray, a déclaré dans un courriel à CBC qu’ils ont répondu à l’altercation décrite par Requena Ramos et qu’aucune blessure ou bagarre n'a été signalée, a-t-il ajouté.

Selon le médecin hygiéniste en chef adjoint du Manitoba, le Dr Atwal, de plus en plus de personnes présentant des symptômes vont se faire tester et le système de dépistage est sous pression.

Mais, le Dr Atwal veut que les Manitobains qui vont se faire tester fassent preuve de compassion. Il ajoute que du côté de la santé publique, ils examinent différentes façons d’améliorer la capacité de dépistage .

Avec les informations d'Avi Jacob et Nathan Liewicki