Comment se portent les jeunes de l’Outaouais après la tornade et les inondations?

Comment se portent les jeunes en Outaouais qui ont subi les contrecoups de tornades et d'inondations, en plus de la pandémie? Une étude conjointement menée par des professeures des Universités du Québec en Outaouais et à Chicoutimi tentera de cerner leur état d'esprit.

Au bout du fil, la voix de Marie-Fleur Dijkstra, 17 ans, est ferme et assurée, mais l’élève de 5e secondaire à l'École Mont-Bleu ne cache pas son inquiétude. À la question « comment vas-tu? », elle répond : « En montagnes russes. Ça dépend vraiment des jours. Il y a beaucoup de hauts et de bas ».

La jeune fille suit ce qui se passe aux nouvelles sur le resserrement des mesures sanitaires avec une certaine appréhension. Le gouvernement Legault vient tout juste de décréter la fermeture des écoles et Marie-Fleur angoisse. Va-t-elle revivre le même scénario qu’en 2020?

C’était assez difficile , se souvient-elle. Après le mois de mars, quand tout a commencé, je suis tombée en dépression. C’était beaucoup pour moi de tout gérer ça.

Par ça , la jeune fille veut dire sa vie bouleversée d’adolescente. Ça n’allait déjà pas bien avec ses amis, elle a vécu une rupture amoureuse, la pandémie a frappé et le confinement, surtout, semblait interminable.

« C’est tout ça mis ensemble qui a fait en sorte je n’avais plus d’énergie, je n’étais plus capable. J’étais seule, isolée. C’était le crash. » — Une citation de Marie-Fleur Dijkstra, 17 ans, élève de l'École secondaire Mont-Bleu

La dépression de Marie-Fleur est survenue moins de deux ans après qu’une tornade de force EF3 eut provoqué, en 2018, un incendie qui a détruit une bonne partie de l’École secondaire Mont-Bleu. Depuis la catastrophe, l'adolescente et ses collègues de classe ont changé plusieurs fois d’école.

On a commencé à Mont-Bleu, après ça on est allé à l’École secondaire de l'Île et après ça, au Centre Asticou. Il y a eu la pandémie et des cours en ligne. C’était beaucoup d’adaptation , raconte-t-elle. Je suis capable [d’en prendre], mais à un moment donné, j’ai vraiment de la misère avec les changements. Alors, c’était très compliqué.

Les élèves de l'École secondaire Mont-Bleu ont fait leur entrée le lundi 3 décembre au Centre Asticou à Gatineau. Photo : Radio-Canada

Son directeur d’école, Pierre Ménard, reconnaît que la tornade, les deux relocalisations et, maintenant, la crise sanitaire ont bouleversé la vie de ses élèves, qui ont dû gérer les contrecoups de la pandémie en plus d'apprivoiser un nouvel environnement de travail.

Le centre Asticou est loin d’être un établissement scolaire idéal, dit-il. Il n’y a pas de cafétérias, pas de salles de casiers et presque pas d’installations sportives. Il n’y a même pas d’agora, se plaint Marie-Fleur.

« C’est beaucoup demander à des jeunes! » — Une citation de Pierre Ménard, directeur, École secondaire Mont-Bleu

Certains élèves font preuve de résilience et sont mieux préparés pour faire face à la pandémie, compte tenu de ce qu’ils ont vécu auparavant , remarque M. Ménard. Mais je pense qu'à un moment donné, lorsqu’il y a plusieurs événements consécutifs majeurs qui surviennent, c’est sûr que ça vient jouer sur le moral.

Le village de Quyon, dans la municipalité de Pontiac, a été durement touché par les inondations en 2017 et 2019. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Même combat dans le Pontiac

Des dizaines de kilomètres plus à l’ouest, dans le Pontiac, Alix Bertrand, 14 ans, élève de 3e secondaire à l’École Sieur-de-Coulonge, semble renversée. La fermeture des écoles et les nouvelles limites de rassemblement ne sont pas de bonnes nouvelles.

Est-ce qu’on va retourner à l’école l’année prochaine ou est-ce que ça va se passer en ligne? Je suis un peu stressée , admet la jeune fille dans un soupir. Mes notes n’étaient pas super hautes quand j’étais en ligne, mais depuis que je suis de retour à l’école, ça va mieux.

Alix n’en est pas à sa première fermeture d’école. En 2019, les inondations ont forcé la fermeture de plusieurs établissements scolaires dans le Pontiac, dont la sienne. La COVID-19 a fait de même, en 2020. L’isolement, se rappelle-t-elle, a été long, pénible et désagréable .

« Je n’étais pas motivée, j’étais devenue très anxieuse et j’avais subi une grande diminution de mon estime de soi. » — Une citation de Alix Bertrand, 14 ans, élève à l'École secondaire Sieur-de-Coulonge

Alix raconte qu'elle n'était pas bien organisée, qu'elle se laissait facilement distraire et qu'elle se préoccupait peu de ses travaux scolaire. Bref, ça n'allait pas bien...

Les appels à Tel-jeunes ont bondi depuis le début de la pandémie. Photo : Shutterstock

La directrice de sa polyvalente, Julie Martin, soutient que les inondations et la pandémie, jumelées à des caractéristiques socio-économiques propres au Pontiac, ont provoqué chez ses élèves des changements de comportement inusités.

Pour Alix, qui affiche normalement de super bons résultats , cela s’est traduit par une démotivation scolaire. Mais chez d’autres élèves, les problèmes sont encore plus sérieux. La directrice remarque une hausse dans le nombre de bagarres, d’actes de violence et de consommation excessive.

L’École secondaire Sieur-de-Coulonge compte 265 élèves issus de 18 petites municipalités éparpillées, rappelle-t-elle. En temps normal, l’établissement sert de lieu de rassemblement. Quand l'école ferme, les élèves ne voient presque plus personne.

Dans ces conditions, non seulement les jeunes sont isolés et laissés à eux-mêmes, soutient Julie Martin, mais lorsqu'ils retournent à l'école, ils sont frustrés de voir que la majorité de leurs activités scolaires ont été annulées, qu'il y a des restrictions et qu'ils ne peuvent fréquenter leurs amis aussi librement qu'auparavant.

À un moment donné, toute cette frustration, il faut que ça sorte! s'exclame la directrice.

Le premier ministre François Legault souhaite une indemnisation « beaucoup plus rapide » qu'en 2017 pour les résidents touchés par les inondations ce printemps. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Impacts des catastrophes et de la pandémie

Ève Pouliot, professeure agrégée au Département des sciences humaines et sociales à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), s’intéresse depuis plusieurs années aux jeunes dans des contextes d’adversité.

En compagnie des professeures Christine Gervais et Kristel Tardif-Grenier de Université du Québec en Outaouais UQO ainsi que Danielle Maltais de l’Université du Québec à Chicoutimi UQAC , elle dirige une étude en Outaouais qui évalue l’impact des catastrophes naturelles sur le moral des élèves des écoles Mont-Bleu et de Sieur-de-Coulonge. Ses travaux sur le terrain débutent en janvier.

Plus précisément, Ève Pouliot et son équipe souhaitent savoir comment les jeunes, qui ont vécu des inondations ou une tornade, vivent le contexte de la pandémie.

« Seraient-ils plus fragiles que ceux qui n’ont pas connu de catastrophes auparavant? » — Une citation de Ève Pouliot, professeure agrégée, Département des sciences humaines et sociales à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

Dans un premier temps, Ève Pouliot demandera aux élèves de répondre à un questionnaire conçu pour mesurer différents aspects de leur santé mentale en ce temps de pandémie.

Ensuite, elle va les sonder pour voir s’ils ont vécu, en dehors des inondations et de la tornade, d’autres événements potentiellement stressants, comme des conflits familiaux, une séparation, un deuil, etc.

L'équipe de chercheures tiendront compte de plusieurs facteurs pour brosser le portrait le plus juste des jeunes.

Parce que ça aussi, dit-elle, ça peut venir fragiliser la personne. Il faudra en tenir compte.

Ève Pouliot déplore que peu d’études se soient intéressées aux répercussions d'événements traumatisants sur la vie personnelle, familiale, scolaire et sociale des adolescents.

On sait que les jeunes sont une catégorie de la population qui est plus susceptible de vivre les impacts négatifs d’une catastrophe. Ça, c'est documenté , soutient-elle.

Malheureusement, ajoute la professeure, on ne leur donne pas souvent la parole .

Les intervenants psychosociaux vont davantage travailler avec les parents, en se disant qu’en les aidant, ils seront plus en mesure d’aider leurs enfants quand un événement traumatisant arrive. Mais ce n’est pas toujours vrai.

De leur côté, Pierre Ménard et Julie Martin, dans leur poste de direction, comptent beaucoup sur les résultats de cette enquête pour mettre de l’avant un plan d’intervention auprès de leurs élèves.

À l'École Mont-Bleu, on a le sentiment que [les autorités gouvernementales] ont un peu oublié qu'avant la pandémie, on avait subi un sinistre , avance M. Ménard, qui soutient que son école a des besoins particuliers.