Le record du nombre de nouveaux cas de COVID-19 déjà dépassé sur la Côte-Nord

Il aura seulement fallu quatre jours à la Côte-Nord pour dépasser le précédent record en ce qui concerne le nombre de nouveaux cas enregistrés dans la région.

Le dimanche19 décembre, 24 cas avaient été détectés sur le territoire, ce qui portait à un nouveau sommet depuis le début de la pandémie.

De plus, une nouvelle hospitalisation est en cours à l’hôpital de Baie-Comeau. C'est la seule hospitalisation en lien avec la maladie dans la région.

Nombre de cas par RLS Nombre de cas par RLS Réseaux locaux de services (RLS) Nombre de cas Haute-Côte-Nord-Manicouagan 567 (+14) Port-Cartier 98 Sept-Îles 174 (+9) Minganie 30 (+3) Basse-Côte-Nord 110 (+12) Caniapiscau 13 Kawawachikamach 0 Indéterminé 7

Plus de la moitié des nouveaux cas sont enregistrés dans les réseau local de services RLS de la Haute-Côte-Nord-Manicouagan et de la Basse-Côte-Nord.

La Basse-Côte-Nord affiche le bilan le plus élevé

La Basse-Côte-Nord demeure le réseau local de services RLS le plus touché de la province.

Elle affiche le plus haut taux de cas par 100 000 habitants.

Son taux de cas actifs est de 1910 par tranche de 100 000 habitants.

La santé publique a instauré un nouveau protocole à suivre pour ceux qui comptent se rendre en Basse-Côte-Nord en provenance d’une autre région.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord demande à toutes les personnes de 5 ans et plus qui voyagent vers la Basse-Côte-Nord de s’isoler pour une semaine et de faire un test de dépistage 72 heures avant leur arrivée et au cinquième jour après l’arrivée.

Ces consignes concernent aussi les entrées sur l'île d'Anticosti et dans la Municipalité régionale de comté MRC de Caniapiscau.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord annonce que les Centre local de services communautaires CLSC de Saint-Augustin et de Rivière-Saint-Paul seront fermés les 24, 27, 28 et 31 décembre ainsi que les 3 et 4 janvier.

Comme c’est le cas la fin de semaine, une infirmière sera de garde lors de ces journées.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS explique qu'en raison de la présence de nombreux cas de COVID-19 en Basse-Côte-Nord, le personnel est très sollicité par le dépistage et la vaccination.

Kawawachikamach sous surveillance

Mercredi, la communauté naskapie de Kawawachikamach enregistrait ses quatre premiers cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord explique par ailleurs que ces cas concernent des personnes dont l’adresse de résidence n’est pas sur la Côte-Nord.

Toutefois, aucun cas n’est encore enregistré au sein des résidents de la communauté en date du 23 décembre.

Le Québec n'est pas en reste

À l’échelle provinciale, le Québec a lui aussi franchi un record de nouveaux cas enregistrés en l’espace de 24 heures, avec 9397 cas.

Six personnes de plus sont décédées et 28 malades supplémentaires sont hospitalisés depuis hier.