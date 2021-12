Il vaut mieux des restrictions qu’une fermeture complète, disent des restaurateurs

Les restrictions sont bien mieux qu’une fermeture complète , dit Scott Krebes du Kelly’s pub à Edmonton.

Il ajoute que la limitation de 50 % de la capacité d’accueil dans les grands établissements, comme les arénas ou les salles de spectacle, va inévitablement affecter la rentabilité des restaurateurs du centre-ville de la capitale albertaine.

En effet, beaucoup d'entre eux espéraient profiter de l’achalandage des Championnats du monde de hockey junior, qui commenceront le jour de Noël à Edmonton.

On est à deux pâtés de maisons de la Place Rogers, donc nous comptions vraiment sur les 10 jours du Championnat pour nous aider , explique le restaurateur.

Les restrictions créent également un problème de gestion du personnel, car les établissements devront arrêter de servir de l'alcool dès 23 h et fermer leurs portes plus tôt.

Sydney Coady, une des gestionnaires du restaurant Dosc, juge la situation frustrante, car l'établissement a embauché de nouveaux employés pour la saison des fêtes.

On va devoir réduire le nombre d’heures de travail, et j’anticipe d’ailleurs une forte baisse de revenus à cause de la réduction de nos heures d’ouverture .

Le gouvernement albertain dit qu’il prendra d’autres mesures s’il le juge nécessaire.

Avec des informations d'Andréane Williams