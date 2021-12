Consternation et résilience après l’incendie d’un bâtiment historique de Thunder Bay

J’ai entendu ce matin à la radio que ça brûle toujours , a déclaré en entrevue Paula Haapanen, présidente par intérim de la coopérative Finlandia. À ce moment-ci, je n’ai pas trop d’espoir qu’on va pouvoir sauver quoi que ce soit.

Des images de l’effondrement de la coupole ont été particulièrement difficiles à regarder, confie-t-elle.

J. P. Eras, né à Thunder Bay, a été témoin de l’incendie mercredi soir. J’habite un peu plus bas dans la rue.

J’étais en route vers chez moi, en train de faire des achats de dernière minute pour Noël et j’ai remarqué plusieurs camions de pompiers , raconte-t-il. Rapidement, 100 ou 200 personnes étaient rassemblées pour regarder ce qui se passait. Tout le monde était très silencieux.

Les pompiers ont combattu les flammes durant de longues heures. Photo : Radio-Canada / Matt Vis/CBC News

Tout le monde en ville à une histoire avec le Hoito , affirme M. Eras.

C’est inexprimable ce qu’on a perdu , dit Paula Haapanen. Ça me dépasse.

« On dit que le cœur d’une maison, c’est sa cuisine. Pour ce voisinage, c’était le Hoito. » — Une citation de Paula Haapanen, présidente par intérim de la coopérative Finlandia

Elle rappelle que le bâtiment plus que centenaire, situé dans le quartier historique de Bay et Algoma, a non seulement une signification particulière pour la communauté finlandaise, mais aussi pour le milieu ouvrier et syndical. C’était un lieu de rassemblement où l’on pouvait rencontrer du monde, et un lieu qui soutenait les travailleurs.

Le restaurant Hoito a ouvert ses portes en 1918, et c’était pour nourrir les ouvriers des camps dans le bois à Nipigon, lorsqu’ils étaient en ville , raconte Mme Haapanen. Dans les années 1950 à 1970, c’est devenu un lieu culturel où les étudiants pouvaient bien manger à bon marché.

Paula Haapanen est très impliquée dans les communautés finlandaises et francophones à Thunder Bay. Photo : Radio-Canada / Miguelle-Éloïse Lachance

Paula Haapanen a elle-même fait de la danse folklorique et a chanté dans une chorale dans les locaux deFinnish Labour Temple.

L'incendie a aussi fait réagir la classe politique.

La communauté est très triste ce matin , a déclaré Patty Hajdu, députée fédérale de Thunder Bay —Supérieur Nord. Nous ressentons tous la perte de ce bâtiment.

Ce sera très difficile à remplacer, ajoute la députée, qui rappelle l’importance de la communauté finlandaise dans l’histoire de Thunder Bay.

Mme Hajdu affirme que de l’aide financière pourrait être disponible auprès du gouvernement fédéral, mais ne peut pas se prononcer avant que l’étendue des dégâts ne soit connue.

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a réagi sur Twitter, en disant qu'il était triste d'apprendre ce qui s'est passé, et a remercié les premiers répondants.

Se retrousser les manches

L’incendie du célèbre bâtiment est un obstacle de taille pour la réouverture du restaurant Hoito, fermé depuis le printemps 2020.

La coopérative Finlandia comptait le rouvrir en juin 2022, 2 ans après la faillite de l’Association Finlandia, les anciens propriétaires.

C’est un peu tôt pour dire [ce qui va se passer], mais on est tous d’accord pour dire qu’on va poursuivre , confie Paula Haapanen.

La coopérative tient son assemblée générale annuelle le 16 janvier. À ce moment-là, nous allons poser la question "comment allons-nous poursuivre" , ajoute la présidente par intérim.

Un endroit inclusif

Audrey Debruyne, qui vit à Thunder Bay depuis 2012, a appris la nouvelle en plein milieu de la nuit, sur les réseaux sociaux. J’ai été choquée et surprise.

Quand je suis arrivée à Thunder Bay, c’est dans le quartier Bay et Algoma où je me suis installée, à deux maisons à côté du Finlandia Hall , relate-t-elle.

« C’est un deuxième couperet, après la liquidation de l’association qui gérait le Finlandia, l’année dernière, où c’était déjà pas mal difficile à encaisser pour la communauté. » — Une citation de Audrey Debruyne

Elle souligne que la perte du bâtiment va au-delà de l’aspect culinaire.

Le Club culturel francophone de Thunder Bay, dont Audrey Debruyne est la présidente, a d’ailleurs organisé ces premières soirées de slam et des repas-partage à l’Embassy, un bar situé dans le Temple du travail finlandais, et dans la grande salle de spectacle.

Le premier concert de la chorale francophone de Thunder Bay, en 2017, avait eu lieu dans la salle principale du Finlandia Hall. Photo : Li Ming Yu

L’endroit était magique, avec le beau parterre de bois et la scène. On a voulu aussi participer à l’histoire du bâtiment.

L’édifice a aussi eu une grande importance pour la communauté LGBTQ+, affirme Jason Veltri, président du Rainbow Collective of Thunder Bay.

En 2019, alors qu’il était président de Thunder Pride, le festival annuel de la Fierté avait été organisé dans le quartier Bay et Algoma, près du centre-ville du secteur Port Arthur.

Nous avions spécifiquement travaillé avec l’Association Finlandia , précise-t-il. Nous avions un partenariat avec le bar.

C’était la première fois que nous étions dans le cœur de la ville , explique M. Veltri. Mais même avant cela […], c’était un des endroits les plus sûrs pour les artistes queers, trans et bispirituels.