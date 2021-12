L’exposition itinérante d’art textile Colour with a U s'arrête à Winnipeg

La Galerie Buhler accueille actuellement une exposition d’art textile et de courtepointes intitulée Colour with a U. L'exposition rassemble des artistes venant de partout au pays.

Colour with a U a été conçue par Tracey Lawko de la SAQA (Studio Art Quilt Associates), un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir l'art quilt et qui rassemble plus de 4000 artistes en Amérique du Nord et dans le monde.

L’exposition itinérante, qui a été vue partout au Canada, fait une pause à Winnipeg jusqu’au 9 janvier 2022. C’est la seule halte qu’elle fera dans l’Ouest canadien avant de repartir pour Ottawa.

« Le vernissage a eu lieu à la Homer Watson House & Gallery en Ontario, mais l'exposition voyage depuis 2020. C'est le seul arrêt dans l'ouest du Canada. » — Une citation de Sonia Gaiess, gestionnaire de collection à la Galerie Buhler

La Galerie Buhler est située dans l'Hôpital Saint-Boniface à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

42 oeuvres autour de la diversité et de l’inclusion

Colour with a U rassemble 42 œuvres d’art textile et de courtepointes autour de la thématique de la diversité et de l’inclusion.

Le titre de l’exposition fait directement référence au thème, comme l’explique l’artiste Julie Poirier Mathur : Color with a U, c’est ce que les couleurs représentent. Pas juste les couleurs comme ce qu'on connaît comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a une distinction aussi. Color with a U, au Canada, on épelle ça avec un "U", on inclut la lettre "U". C'est différent des États-Unis.

Le multiculturalisme est d'ailleurs un thème qui traverse l'œuvre de l’artiste présentée dans l’exposition. Son tableau illustre une scène de foule multiculturelle dans Montréal.

« Dans mon tableau, le multiculturel, c'est en premier plan. » — Une citation de Julie Poirier Mathur, artiste

Tout un monde to Make a Nation est l'oeuvre de Julie Poirier Mathur. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Chacun des artistes offre une perspective individuelle sur la façon dont ils perçoivent leur culture en tant que Canadiens.

Hélène Blanchet a choisi de parler des jardins canadiens : Garden in the Hills, le jardin dans les montagnes, c'est là où j'habite. Pour moi, c'était pour parler surtout des Canadiens qui essaient de jardiner au Canada... C'est tellement énorme comme pays. Mais on a beaucoup, beaucoup de défis. Nos saisons sont très courtes. Il va y avoir de la grêle au mois d'août, du vent au mois de juillet, des inondations... La saison est tellement courte. Peu importe qui on est, où on est, si on aime jardiner, on le fait de toute façon. C'est ça qui nous réunissait, je trouve.

"Garden on the Hill", d'Hélène Blanchet. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Pour l’artiste Kit Vincent, il est question de solidarité : En novembre 2015, j’écoutais les nouvelles à la radio dans mon atelier. Toutes les heures, il y avait des reportages sur l’attaque à Paris au théâtre Bataclan. C’était vraiment l’horreur. Et puis, ce que j’ai réalisé en regardant les médias sociaux, c’est que beaucoup de mes contacts changeaient leur profil de photo avec le drapeau français bleu, blanc rouge. Et la tour Eiffel était illuminée avec du tricolore. Je me suis dit que j’allais travailler sur le tricolore et faire trois pièces bleu, blanc, rouge.

Tri-Color Red, de Kit Vincent. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

La thématique de l’exposition permet de traiter d’une grande diversité des sujets autour de l’inclusion et de la diversité. Pour autant, des similitudes entre toutes les œuvres présentées sont à noter, comme le signale Kit Vincent : Je constate que beaucoup des artistes qui exposent avec moi ont fait des paysages, ce qui est très canadien, des portraits et des choses assez modernes, voire abstraites.

« Il n’y pas de police pour l’art textile et la courtepointe. C’est comme on veut, on peut y mettre ce qu’on veut. Du papier, des objets, du tissu, des perles… » — Une citation de Julie Poirier Mathur, artiste

L’art textile, un art qui trouve son inspiration dans la couleur

Si chacun des artistes a sa propre technique et son propre style, la couleur est leur fil conducteur.

Hélène Blanchet, qui s’inspire de son quotidien et de l’art folklorique traditionnel de la Nouvelle-Écosse où elle habite, explique : Je me sers de tissus comme si c’était de la peinture. J’utilise donc la couleur des tissus que j’augmente avec des perles, la broderie, le fil et le piquage pour créer plus de textures. Je raconte des histoires dans mes tableaux. Plus on regarde des détails, plus l’histoire ressort.

Détails de "Garden on the Hill", d'Hélène Blanchet. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Pour elle, les couleurs permettent d’exprimer son monde intérieur : Le ciel n’est pas vraiment orange mais il y a parfois un soupçon d’orange… Les montagnes ont l’air un peu roses donc, pour moi, elles sont vraiment roses. C’est la couleur qui m’inspire le plus, c’est vraiment naturel, c’est juste comme ça que je vois le monde. J’ai parfois l’impression de vivre dans une bande dessinée.

L’artiste québécoise Julie Poirier Mathur, quant à elle, travaille autour d’une couleur à partir d’une photo qui lui plaît : La plupart du temps, je travaille avec la couleur dont j’ai besoin. Donc je vais fouiller pour voir si je trouve la bonne couleur. Cela n’a pas vraiment d’importance quel genre de tissu j'utilise. De plus en plus, j’essaie de réutiliser des choses et je vais souvent dans les boutiques de seconde main pour m’y procurer du tissu.

Détail de l'œuvre "Tout un monde to Make a Nation", de Julie Poirier Mathur. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

L’histoire se révèle après coup pour chacun de ses artistes, comme l’explique Kit Vincent, basée à Ottawa : C’est le tissu qui me dit des choses. Je suis coloriste, je travaille beaucoup avec les couleurs. Je teins moi-même mes tissus. J’aime découvrir ce que le tissu peut me dire. Je fais une coupe que j’accroche à mon mur et puis j’essaie d’ajuster au fur et à mesure du tissu. Je prends des photos. Et là, tout à coup, je vois une histoire qui se présente.

Détails de l'oeuvre "Tri-color red" de Kit Vincent. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Ces histoires s’écrivent à l’aiguille et se racontent au fur et à mesure que la matière se construit sur la toile.

« Plus j’ajoute des détails, de perles, de la broderie, plus l’histoire se développe. Ces détails viennent compléter l’histoire qui se raconte au fur et à mesure que je couds » — Une citation de Hélène Blanchet, artiste textile

Détails de "Garden on the Hill", d'Hélène Blanchet. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Il s’agit d’un processus de création inspiré de la couleur et des matières. L’histoire se développe à partir d’une idée de départ (une photographie ou une situation du quotidien) et de la matière utilisée.